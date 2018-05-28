İnoksan'ın Geleneksel İftar Davetine Gastronomi Sektörü Yoğun İlgi Gösterdi

Endüstriyel mutfak sektörüne ivme kazandıran İnoksan, Swissotel The Bosphorus İstanbul'da düzenlediği iftar yemeğinde sektörle buluştu. Yemekte; mutfak şefleri, satın alma müdürleri, F&B müdürleri, işletmeciler, genel müdürler gibi sektörün önemli isimleri bir araya geldi.

İnoksan'ın her yıl gerçekleştirdiği geleneksel iftar daveti bu yıl yaklaşık 250 kişinin katılımıyla Swissotel The Bosphorus İstanbul'da yapıldı. Foodinlife organizasyonuyla gerçekleşen iftara İnoksan, Koza Gıda ve Porland firmaları destek verdi. İnoksan Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık davette yaptığı konuşmasında; aşçıların, sektöre olan katkısının önemini vurguladı.

Vehbi Varlık sözlerine şöyle devam etti: "Son yıllarda kamuoyu tarafından yakından takip edilen, herkesin haberdar olduğu ve büyük cirolara ulaşan gastronomi sektörünü zirveye taşıyan siz değerli sektör temsilcilerimizi en içten dileklerimle tebrik ederim. İnoksan olarak faaliyet gösterdiğimiz Türk gastronomi sektörünü daha ileriye taşımak için sağlam adımlar atmaya özen gösteriyoruz. Bu doğrultuda özellikle siz değerli aşçılarımızın öneri ve fikirlerine büyük önem veriyoruz. Sizden gelen önerileri en doğru şekilde analiz ederek, taleplerinize yanıt vermek için sürekli çalışıyor, ürün ve hizmetlerimizi geliştiriyoruz. Sektör profesyonellerinin yanında olmak bizlere gurur veriyor. Her birinizin katılımından çok memnun olduğumu belirtir, Ramazan ayınızın mübarek olmasını temenni ederim. Oruçlarınız ve dualarınız kabul olsun". - BURSA