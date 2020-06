Injustice: Gods Among US Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu NetherRealm Studios tarafından Unreal Engine 3 oyun motoru ile geliştirilen başarılı dövüş oyunu Injustice: Gods Among US kısa süreliğine ücretsiz oldu.

NetherRealm Studios tarafından Unreal Engine 3 oyun motoru ile geliştirilen başarılı dövüş oyunu Injustice: Gods Among US kısa süreliğine ücretsiz oldu. Tüm dünyada oldukça popüler olan dövüş oyununa ücretsiz sahip olmak için sınırlı süreniz bulunuyor. Injustice: Gods Among US Ücretsiz Oldu Injustice: Gods Among US oyununun ultimate sürümü, PC, PlayStation 4, Xbox 360 ve Xbox One platformlarında kısa süreliğine ücretsiz oldu. Bir hafta boyunca devam edecek olan kampanya, 26 Haziran tarihinde sona erecek. İlk olarak 2013 yılında PlayStation 3 ve Xbox 360 platformlarına çıkış yapan dövüş oyunu Batman, Joker, The Flash, Superman gibi DC Comics karakterleri yer alıyor. Çıkış yaptıktan kısa süre büyük bir başarı elde eden oyun, bu başarısını PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında devam ettirdi. Oyunun ultimate sürümünde altı yeni oynanabilir karakter, 30 yeni kostüm ve 60 yeni S.T.A.R. Labs görevleri yer alıyor. Oyunda çok başarılı bir hikaye modu da bulunuyor. DC Comics evrenini ve dövüş oyunlarını seviyorsanız bu oyun ile keyifli vakit geçirebilirsiniz. Minimum Sistem Gereksinimleri: İşletim Sistemi: 32-bit Windows 7/ Windows 8/ Vista İşlemci: Intel Core 2 Duo 2.4 GHz veya AMD Athlon X2 2.8 GHz Bellek: 2 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8800 GTS veya AMD Radeon HD 3850 DirectX: Sürüm 10 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 21 GB Ücretsiz oyun dağıtma işini bir gelenek haline getiren Epic Games Store'da bu hafta Pathway, ücretsiz oldu. Sıra tabanlı strateji oyunlarını seviyorsanız Pathway'de keyifli vakit geçirebilirsiniz. Pathway oyununa ücretsiz olarak sahip olabilmek için sınırlı süreniz bulunuyor. Kaynak: Tamindir