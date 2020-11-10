İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Greg Clarke, görevinden istifa etti
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İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Greg Clarke, görevinden istifa etti

10.11.2020 23:34 | Son Güncelleme: 10.11.2020 23:39
İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Greg Clarke, görevinden istifa etti

İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Greg Clarke, eşcinsel futbolcuların üst düzey liglerde yaşadığı sorunlar ve bunda sosyal medyanın rolüyle ilgili milletvekillerinin sorularını yanıtlarken kullandığı ırkçı ifade nedeniyle görevini bıraktığını duyurdu.

Parlamento bünyesindeki Kültür, Medya ve Spor Komitesi'nin çevrim içi toplantısına katılan Clarke, eşcinsel futbolcuların üst düzey liglerde yaşadığı sorunlar ve bunda sosyal medyanın rolüyle ilgili milletvekillerinin sorularını yanıtlarken kullandığı ırkçı ifade nedeniyle istifa kararı aldı.

Toplantı devam ederken milletvekili Kevin Brennan'ın uyarısı üzerine özür dileyen 63 yaşındaki Clarke, artan tepkilerin ardından görevini bıraktı.

4 YILDIR BAŞKANLIK GÖREVİNİ YÜRÜTÜYORDU

2016 yılından bu yana başkanlık görevini yürüten Clarke, federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamasında, "kabul edilemez ifadesinin futbola, futbolculara, hakemlere ve yöneticilere zarar verdiğini" kaydetti.

Federasyondan yapılan açıklamada, Clarke'dan boşalan başkanlık görevini geçici olarak Peter McCormick'in yürüteceği kaydedildi.

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