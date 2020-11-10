İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Greg Clarke, görevinden istifa etti

İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Greg Clarke, eşcinsel futbolcuların üst düzey liglerde yaşadığı sorunlar ve bunda sosyal medyanın rolüyle ilgili milletvekillerinin sorularını yanıtlarken kullandığı ırkçı ifade nedeniyle görevini bıraktığını duyurdu.