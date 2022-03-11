İngiltere, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketini duyurdu! Hedefte 386 milletvekili var

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından birçok ülke tarafından Rusya'ya yaptırım uygulanırken, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama daha geldi. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya saldırısını destekleyen 386 Rus politikacıya daha yaptırım uygulanacağını duyurarak, yaptırımların İngiltere'ye seyahat yasağı, Rus uçaklarının İngiltere'de yasaklanması, havacılık ürünlerinin ihracatının yasaklanması ve Luhansk ve Donestk'ın bağımsızlığı için oy verenlerin mal varlıklarının dondurulmasını içerdiği açıklandı.

"BASKIYI BIRAKMAYACAĞIZ"

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, "İngiltere, Putin'in Ukrayna'yı yasa dışı işgalindeki suç ortaklarını ve bu barbarca savaşı destekleyenleri hedefliyor. Baskıyı bırakmayacağız ve yaptırımlarla Rus ekonomisi üzerindeki etkiyi arttırmaya devam edeceğiz. Müttefiklerimizle birlikte Ukraynalı dostlarımızın yanında duruyoruz. Rusya'yı uluslararası alandan izole ederek, Ukrayna'yı insani yardım, savunma silahları ve diplomatik çalışmalarla desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

TOPLAM 18 OLİGARKA YAPTIRIM UYGULANIYOR

İngiltere hükümeti, perşembe günü 7 Rus oligarkına daha yaptırım uygulayacağını duyurmuş, yaptırım uygulanan oligarkların toplam sayısının 18'i bulduğu belirtilmişti.

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi