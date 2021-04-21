İngiltere'deki taraftarların katkısıyla küresel çapta bir dayanışma ortamının başlangıcı yapıldı
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İngiltere'deki taraftarların katkısıyla küresel çapta bir dayanışma ortamının başlangıcı yapıldı

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İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 kulübün Pazar günü Avrupa Süper Ligi'ni kuracaklarını duyurmalarının ardından başlayan hikaye, önde gelen takımların taraftarlarının gösterdiği baskıyla son buldu. Özellikle İngiltere'deki taraftarlar, statlardan afişleri söküp, sokaklarda protestolar gerçekleştirince Premier Lig takımları teker teker çekildi. Belki de ilk kez küresel çapta rakip taraftarlar böylesine örgütlenebildi. Taraftar dernekleri, bu başarılarıyla ilgili açıklamalar yaptı.

Arsenal Taraftarlar Derneği, yeni ligin futbola dair her şeyi öldüreceğini belirtti ve "Buna karşı çıkmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi. Dernek yönetimi bu turnuvaya katılmanın, Arsenal kulübünün sonunu getireceğini savundu.

Chelsea Taraftarlar Derneği de yeni oluşuma tamamen karşı olduklarını duyurmuş, sokaklarda protestolar yapılmıştı. Dernek, "Böylesi bir Süper Lig, para için açık rekabeti yok eder. Bu karardan dönün, takım ve deplasmanlar bizimdir" ifadelerini kullandı.

İngiltere'deki taraftarların katkısıyla küresel çapta bir dayanışma ortamının başlangıcı yapıldı

Liverpool'un taraftar derneği Spirit of Shankly, kulübün sahibi olan ABD'li FSG şirketinin "aç gözlülükle para peşinde koşarken taraftarları göz ardı ettiğini" belirtti ve ekledi: Futbol onların değil bizimdir. Futbol kulübümüz de onların değil bizimdir." Liverpool taraftarları, statlardan pankartlarını sökmüş ve Süper Lig'den çekilme olmazsa takımı desteklemeyeceğini bildirmişti.

İngiltere'deki taraftarların katkısıyla küresel çapta bir dayanışma ortamının başlangıcı yapıldı

"FUTBOL GELENEKLERİNE SAYGILARI YOK"

Manchester City Resmi Taraftarlar Derneği de kulüp yönetiminin bu kararı alırken hiçbir şekilde kendilerine danışmadığını duyurdu:

"Bu turnuvanın motivasyonu açgözlülükmüş gibi gözüküyor. Kulüp yönetiminin taraftarlara hiçbir bilgi vermemesi, bu kararı alanların futbol geleneklerine hiçbir saygısı olmadığını gösteriyor.

"Diğer tüm taraftar örgütleriyle birlikte bu plana karşı savaşmakta kararlıyız."

"İHANET ETTİNİZ"

Tottenham Hotspur Taraftarlar Derneği ise kulüplerinin Avrupa'da kupa kazanan ilk Britanya takımı olduğunu hatırlattığı açıklamasında, "Kulüp yönetimi kulübe, tarihine ve bu oyunu özel yapan sihre ihanet etmiştir" ifadelerini kullandı.

HERKES BİR ARAYA GELDİ

Böylece Avrupa Süper Ligi önerisi, İngiltere'de neredeyse tüm taraftar derneklerini bir araya getiren ve hepsinin tepkisini çeken nadir olaylardan biri haline geldi. Bu hareketlenme küresel çapta bir etki gösterdi. 2000'li yılların başına nazaran günümüzde futbola azalan ilginin, bu birleşmeyle yeniden yükselebileceğine yönelik görüşler paylaşılıyor.

İngiltere'deki taraftarların katkısıyla küresel çapta bir dayanışma ortamının başlangıcı yapıldı
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