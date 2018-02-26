İngiltere'deki Restoranında Tavukları Biten KFC, Özür Diledi

Geçen hafta KFC'nin İngiltere mağazalarında tavuk bitmiş ve gündem olmuştu. Birleşik Krallık'taki 900 mağazadan 800'ü tavuk olmadığı için hizmet verememişti. Restoran zinciri bugün İngiltere'deki gazetelere tam sayfa ilan vererek mağazalarındaki tavuk tükenmesi durumuna karşı özür diledi. Şirket ilanda üzerinde KFC olan tavuk kovalarını kullandı fakat kovanın üzerinde 'beceremedik' anlamına gelebilecek 'FCK' kelimesini yazdı.

"TAVUKSUZ BİR TAVUK RESTORANI İDEAL DEĞİL"

İlanda şu açıklamaya yer verildi: Tavuksuz bir tavuk restoranı ideal değil. Müşterilerimizden çok özür diliyoruz

Geçen hafta pazartesi günü kapalı olan restoranların tamamı Cuma gününe kadar açıldı.

KFC'nin sahibi Yum Brands teslimat şirketlerini değiştirdikleri için böyle bir sorun yaşadıklarını açıkladı.