İngiltere'deki Anneler Günü ve Dünya Kadınlar Günü, çiçeğe ilgiyi katladı
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İngiltere'deki Anneler Günü ve Dünya Kadınlar Günü, çiçeğe ilgiyi katladı

06.03.2021 11:13 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:18
İngiltere'deki Anneler Günü ve Dünya Kadınlar Günü, çiçeğe ilgiyi katladı

İNGİLTERE'de 14 Mart'ta kutlanan anneler günü ve tüm dünyada kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle siparişlerinde yüzde 50 oranda artış olan kesme çiçek sektörü, taleplere yetişemez oldu.

İNGİLTERE'de 14 Mart'ta kutlanan anneler günü ve tüm dünyada kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle siparişlerinde yüzde 50 oranda artış olan kesme çiçek sektörü, taleplere yetişemez oldu.

Turizmin olduğu kadar örtü altı üretimin de başkenti olan Antalya, kesme çiçek sektöründe de adından söz ettiriyor. Her yıl milyonlarca dal çiçek, Antalya'dan hem TIR'larla hem de uçak kargo ile başta dünyanın çiçek merkezi Hollanda olmak üzere İngiltere, Almanya, Ukrayna, Romanya gibi ülkelere gönderiliyor. Önceki yıllarda Rusya'ya çiçek gönderen kesme çiçek üreticileri, bu pazarı son 6 yıldır kaybetse de 27 Avrupa ve Balkan ülkesinin çiçek tedarikçisi konumunda olmayı sürdürüyor.

Antalya'dan özellikle karanfil, gerbera çiçekleri ihraç edilirken, tüm dünyayı etkisine alan koronavirüs salgını, çiçekçileri de olumsuz etkiledi. 2019 yılında 107 milyon dolar gelir elde edilen sektör, 2020 yılını 90 milyon dolarla kapattı. 2021 yılına da büyük hedeflerle başlayan sektör, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 70 milyon dal çiçekle 7 milyon dolarlık gelir elde ederek iyi bir başlangıç yaptı. 2021 yılında sektör için önemli günlerden biri olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de 60 milyon dal çiçek ihraç eden sektör 8 milyon dolarlık gelir sağladı.İNGİLİZ ANNELER VE KADINLAR GÜNÜ, ÇİÇEĞE İLGİYİ KATLADISüs Bitkileri, Mamulleri ve İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile İngiltere'de anneler gününün aynı döneme denk gelmesiyle sektörde ayrı bir hava estiğini belirtti. Önceden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün bu kadar ilgi görmediğini de ifade eden Başkan Yılmaz "Artık en önemli günlerden biri oldu. Dünyanın birçok ülkesine ürün gönderiyoruz. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde iyi bir ivme yakaladık ve fiyatlar düşmeden hızlı bir şekilde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne girmiş olduk. 14 Mart'ta da İngiltere'de anne günü kutlanıyor. Bunun sevkiyatını da bugünlerde yapmamız sektöre ivme kazandırdı. Satışlara tam olarak yetişemiyoruz. Çok yoğunluk var. Uçaklarla, TIR'larla sevkiyatlar sürüyor. En az yüzde 50 arttı işlerimiz" dedi.

Başkan Yılmaz, yıl sonuna kadar hedefledikleri 125 milyon dolarlık geliri bu yıl tutturabileceklerine inandıklarını da sözlerine ekledi.


İngiltere'deki Anneler Günü ve Dünya Kadınlar Günü, çiçeğe ilgiyi katladı
İngiltere'deki Anneler Günü ve Dünya Kadınlar Günü, çiçeğe ilgiyi katladı
İngiltere'deki Anneler Günü ve Dünya Kadınlar Günü, çiçeğe ilgiyi katladı
İngiltere'deki Anneler Günü ve Dünya Kadınlar Günü, çiçeğe ilgiyi katladı
İngiltere'deki Anneler Günü ve Dünya Kadınlar Günü, çiçeğe ilgiyi katladı
İngiltere'deki Anneler Günü ve Dünya Kadınlar Günü, çiçeğe ilgiyi katladı
İngiltere'deki Anneler Günü ve Dünya Kadınlar Günü, çiçeğe ilgiyi katladı
İngiltere'deki Anneler Günü ve Dünya Kadınlar Günü, çiçeğe ilgiyi katladı
İngiltere'deki Anneler Günü ve Dünya Kadınlar Günü, çiçeğe ilgiyi katladı
İngiltere'deki Anneler Günü ve Dünya Kadınlar Günü, çiçeğe ilgiyi katladı
İngiltere'deki Anneler Günü ve Dünya Kadınlar Günü, çiçeğe ilgiyi katladı
İngiltere'deki Anneler Günü ve Dünya Kadınlar Günü, çiçeğe ilgiyi katladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan ÇINAR

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