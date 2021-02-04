İngiltere'de yaşayan Türk yazılımcıdan yeni e-ticaret uygulaması

10 yıldır İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Türk yazılımcı Yunus Emre Kelkitli, yazılımı tümüyle kendine ait olan Wofret'i piyasaya sürdüğünü açıkladı.

Yaptığı bir siber güvenlik sistemini almak için Apple ve Samsung'un teklifte bulunduğunu ancak istediği bedeli ödemedikleri için satmadığını söyleyen Trabzonlu Kelkitli, programın yoğun talep gördüğünü dile getirdi.

Uzun bir süredir üzerinde çalıştıkları Wofret uygulamasını hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Kelkitli "Uzun bir süredir Londra'da Türklerden oluşan bir ekiple üzerinde çalıştığımız uygulamayı nihayet hayata geçirdik. Birçok ülkede yoğun olarak kullanılmasını umduğumuz uygulama bir e-ticaret uygulaması olarak nitelendirilebilir. Mevcut uygulamalardan bazı özellikleri ile ayrılan Wofret'in üstüne yeni uygulamalar da bina etmeyi hedefliyoruz. Bu konuda da şimdiden çalışmalara başladık" dedi.

"EKİP ARKADAŞLARIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Kendisiyle birlikte programın yazılımında etkin rol alan Türk yazılımcılar Proje Sorumlusu (developer) Serkan Özkan, Yapay zeka Algoritma (akademisyen) Ali Üsküdar, Tasarım, Grafik ve Animasyon Ömer Eren Er ve diğer isimlere teşekkür eden ve Türk yazılımı için bir dönüm noktası olabileceğini değerlendiren Kelkitli, "Fırsat verildiğinde Türk gençlerinin neleri başarabileceğini tüm dünyaya kanıtlamak istiyoruz" diye konuştu.

2011 yılında İngiltere'ye gittiğini anlatan Kelkitli, ilk gittiği güne yönelik, "İlk gittiğim dönemlerde kiralar çok pahalıydı ve benim de ödeyebilecek param yoktu. 6 ay boyunca sokaklarda yatmak zorunda kaldım. Zor zamanlardı ancak azim ve mücadele ile iyi bir noktaya geldiğime inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"BEZ SATARAK BAŞLADIM"

İngiltere'ye gittiği dönemlerde bez satarak ilk ticari faaliyete başladığını aktaran Kelkitli, daha sonra ambalaj reklam sektörüne girdiğini ifade ediyor. Kelkitli, "2001 yılında ilk olarak bir chat sitesi daha sonra radyo sitesi kurarak bu alana adım attım. Gelişen ve rağbet gören sektörleri takip ederek kontör sitesi yaptım ve buradan kazanç sağlamaya odaklandım. 2011 yılında kalıcı olarak İngiltere'ye gittim. Son 10 yıldır Londra'da yaşıyorum ve program yazılımcılığının yanı sıra, gıda sektöründe de faaliyet gösteriyoruz. Northampton Üniversitesi'nde eğitimimi tamamladım ve son çalışmamız olan Wofret'i tasarlayarak piyasaya sürdük "dedi.

Büyük firmalarla iş yaptığını söyleyen Kelkitli "Daha önce Çin'e bir marka yaparak satışını yaptık. Dijital çağın gereksinimlerini ve gidebileceği yolu aslında çok uzun zaman önce fark etmiştim ve bir internet kafede yazılım öğrendim. Londra'ya geldikten sonra da boş durmadım kendimi geliştirdim. Başarısızlık, sizi başarıya taşıyacak olan basamakları inşa edecektir, yeni projeler üzerinde çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı