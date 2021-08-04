İngiltere'de son 24 saatte 29 bin 312 vaka
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İngiltere'de son 24 saatte 29 bin 312 vaka

İngiltere'de son 24 saatte 29 bin 312 vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İngiltere'de son 24 saatte 29 bin 312 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 milyon 952 bin 756'ya yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 29 bin 312 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 milyon 952 bin 756'ya yükseldi.

İngiltere'de korona virüs salgınında günlük vaka sayısı artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 29 bin 312 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 952 bin 756'ya ulaştığı belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 119 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 130 bine yükseldi.

Bakanlık tarafından açıklanan Covid-19'a ilişkin aşı verilerine göre, son 24 saatte 29 bin 508 kişiye ilk doz aşının uygulanmasıyla toplamda 46 milyon 928 bin 33 kişinin aşılandığı belirtildi. Son 24 saatte 143 bin 2 kişinin aşının ikinci dozunu aldığı ve toplamda 38 milyon 733 bin 334 kişinin tamamen aşılandığı aktarıldı. Verilere göre, ülkede yetişkin nüfusun yüzde 88.7'sine aşının ilk dozu, yüzde 73.2'sine ise aşının her iki dozu uygulanmış oldu.

İngiltere'de 16 ve 17 yaşındaki çocuklar Covid-19'a karşı aşılanacak

İngiltere Aşılama ve Bağışıklama Ortak Komitesi (JCVI) tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde 16 ve 17 yaşındaki tüm çocuklara birkaç hafta içinde Covid-19 aşısı uygulanmaya başlanacağı kaydedildi. JCVI, aşı olmak isteyen çocuklara ebeveynlerinin onayını almanın zorunlu olmadığını belirtti. İngiltere'de, 16 ve 17 yaşındaki çocukların Covid-19 aşılama programına dahil edilmesiyle ülkede, yaklaşık 1,4 milyon gencin aşılanacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca İngiltere hükümetinin Baş Tıbbi Danışman Yardımcısı Jonathan Van-Tam yaptığı açıklamada, Covid-19 aşılaması için yeterli tedarikin mevcut olduğunu ve aşılamanın "en kısa sürede" başlamasını istediğini belirtti. Van-Tam, "Kaybedecek zaman yok. Mümkün olduğunca hızlı ilerlemek istiyoruz" ifadelerini kullandı. İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid yaptığı açıklamada ise, Ulusal Sağlık Servisi'nin (NHS) "mümkün olan en kısa sürede" gençleri aşılamaya başlamalarını istediğini belirtti.

(Aylin Karadeniz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kırgız çiftin düğününde aşıya dikkat çekmek için pos cihazıyla takı takıldı
Kırgız çiftin düğününde aşıya dikkat çekmek için pos cihazıyla takı takıldı
Türkiye'de 22 bin 898 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 91 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 22 bin 898 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 91 kişi hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Bülent Turan Haydar Aliyev Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Tuğba Özay Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Eda Erdem Fatih Terim Hakan Reçber Valentin Rosier Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İngiltere'de son 24 saatte 29 bin 312 vaka - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 20:03:56. #1.14#

title