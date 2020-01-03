İngiltere'de konut fiyatları geçen yıl yüzde 1,4 arttı

03.01.2020 16:58 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:58

İngiltere'de konut fiyatları 2019 yılında yüzde 1,4'lük artış kaydetti.

Konut kredi kuruluşu Nationwide'den yapılan açıklamada ülkede konut fiyatlarının geçen yıl yüzde 1,4 artış gösterdiği bildirildi.

Açıklamada, İngiltere'de ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılışına ilişkin endişelere rağmen, son aylarda ilk kez ev sahibi olacakların konut alımı ile daha ilgili oldukları belirtildi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Nationwide Baş ekonomisti Robert Gardner, konut piyasasındaki aktivitenin yavaş olmasına rağmen yine de istikrarlı seyrettiğini kaydetti.

Gardner, İngiltere'de geçen yılın aralık ayında konut fiyatlarındaki artışın aylık bazda yüzde 0,1 olduğunu hatırlatarak, ülkede ortalama bir konutun fiyatının yaklaşık 215 bin 282 sterlin olduğunu hatırlattı.

Garrington Property Finders şirketinin yöneticisi Jonathan Hopper ise, "Şu anda oldukça kırılgan olan konut piyasasının erken zamanları. Fakat yine de önümüzdeki dönemde konut fiyatlarının hızla arttığını görebiliriz". İfadelerini kullandı.

Uzmanlar, İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin 12 Aralık'ta yapılan seçimde parlamentoda çoğunluğu elde etmesinin ardından AB'den çıkış sürecini daha belirgin bir hale getirdiğini, bunun da bir süredir beklemede olan konut yatırımcılarını harekete geçirebileceğini belirtti.

Kaynak: AA