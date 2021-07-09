İngiltere-Danimarka maçındaki 161 saniyelik pas trafiği Avrupa Şampiyonası tarihine geçti

EURO 2020 yarı finalinde İngiltere'nin Danimarka'yı 2-1 mağlup ederek finalist olduğu maçın son dakikalarında pas rekoru kırıldı. İngiltere Milli Takımı tam 161 saniye boyunca rakibini topa dokundurtmadı, 54 pasla Danimarka'ya adeta bir işkence yaşattı. Sahada olan 11 oyuncunun her birinin en az 1 kez dokunduğu topla yapılan bu pas trafiği Avrupa Şampiyonası tarihine geçti.

EURO 2020'nin en heyecan verici maçlarından biri yarı finalde İngiltere ile Danimarka arasında oynandı. Normal süresi 1-1 sona eren mücadelenin uzatma dakikalarında çok tartışılan bir penaltı kararıyla öne geçen İngiltere finalde İtalya'nın rakibi oldu.

Avrupa Şampiyonası'nda bu yıl müthiş bir varlık ortaya koyarak yarı finale kadar gelen Danimarka 1-0 öne geçtiği maçta final şansını son dakikalarda kaybetti.

Wembley'de tabela 102. dakikayı gösterirken İngiltere'de Raheem Sterling'in yerde kalmasıyla penaltı kazanıldı. Çok tartışılan bu karar sonrası Harry Kane topun başına geçti. İlk şutunu kurtaran Kaspes Schmeichel'ı dönen topta mağlup eden yıldız golcü takımını finale taşıyan isim oldu.

TÜM OYUNCULAR TOPA DOKUNDU 54 PAS YAPILDI

Tansiyonun oldukça yükseldiği maçta penaltı tartışmaları her yönüyle gündem yaratırken İngiliz medyası bir başka detaya mercek tuttu. Danimarka'nın umutlarını bitiren maçın son dakikalarında İngilizlerin pas trafiğini inceleyen The Sun ve Daily Mail bir turnuva rekorunu ortaya çıkardı.

İngiliz basınının analizine göre; Londra'daki İngiltere-Danimarka maçının 116'ıncı dakikasının 20. saniyesinden itibaren İngilizler baş döndüren bir pas trafiğine başladı. Tam 2 dakika 41 saniye boyunca İngiltere Milli Takımı'nda kalan topla 54 kez pas yapıldı.

ALMANYA'YI GERİDE BIRAKARAK TURNUVA REKORU KIRDILAR

Sahada olan 11 oyuncunun her birinin en az 1 kez dokunduğu topla yapılan bu pas trafiği turnuvanın rekoru olarak kayıtlara geçti.

Bu süre zarfında İngiltere'de Henderson 8, Philipps 7, Trippier 7, Shaw 6, Sterling 6, Foden 5, Kane 4, Maguire 4, Walker 3, Stones 3 ve kaleci Picford 1 kez pas yaptı.

HIRVATİSTAN VE UKRAYNA MAÇLARINDA DA AYNISINI YAPTILAR

EURO 2020'nin grup aşamasında Portekiz'i 4-2 mağlup eden Almanya o maçta arka arkaya yaptığı 43 pasla lider konumdaydı. Ancak İngiltere Danimarka karşısında yaptığı 54 paslık seri ile Avrupa Şampiyonası'nda en uzun süre topa sahip olan takım olma unvanını ele geçirdi. Danimarka karşısında uzatma devrelerinde %90 isabetli pas oranına çıkan İngiltere, son 5 dakika baz alındığında %75 gibi yüksek bir topla oynama yüzdesi yakaladı. İngilizler daha önce Hırvatistan ve Ukrayna maçlarında da 42'şer paslık seriyle rakiplerine işkence yaşatmıştı.