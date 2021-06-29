İngiltere, Almanya'yı 2-0 devirdi ve adını çeyrek finale yazdırdı
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İngiltere, Almanya'yı 2-0 devirdi ve adını çeyrek finale yazdırdı

İngiltere, Almanya'yı 2-0 devirdi ve adını çeyrek finale yazdırdı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

EURO 2020 son 16 turunda İngiltere, Almanya'yı 2-0 mağlup ederek kendi evinde çeyrek finale yükseldi.

EURO 2020 son 16 turunda İngiltere, Almanya'yı 2-0 mağlup ederek kendi evinde çeyrek finale yükseldi.

EURO 2020 son 16 turunda Hollandalı hakem Danny Makkelie'nin yönettiği karşılaşmada İngiltere ve Almanya, Londra'daki Wembley Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İngiltere, zorlu mücadeleye Pickford, Walker, Maguire, Stones, Trippier, Shaw, Phillips, Rice, Saka, Sterling ve Kane ilk 11'i ile başladı. Almanya Teknik Direktörü Joachim Löw ise şu 11'i sahaya sürdü: "Neuer, Ginter, Hummels, Rüdiger, Goretzka, Kross, Kimmich, Gosens, Havertz, Müller, Werner."

İlk yarısı karşılıklı ataklarla 0-0 biten karşılaşmada, 75'inci dakikada İngiltere öne geçmeyi başardı. Shaw'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Sterling'in dokunduğu top ağlarla buluştu: 1-0. Gol sonrası baskılarını arttıran Almanya, net bir pozisyondan yararlanamazken; 86'da İngiltere durumu 2-0'a getirerek Almanya'nın umutlarını bitirdi. Shaw'ın pasında sol kanatta topla buluşan Grealish, bekletmeden yaptığı ortada ceza sahası içi altıpasın hemen önünde Kane'in kafa vuruşu filelerle buluştu: 2-0. Karşılaşmanın geriye kalan bölümünde başka gol olmadı ve İngiltere çeyrek finale yükseldi.

İngiltere çeyrek finalde bu akşam TSİ 22.00'de oynanacak olan İsveç - Ukrayna maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

EURO 2020 Son 16 Turu'nda Almanya'yı 2-0 yenen İngiltere, çeyrek finale yükseldi
EURO 2020 Son 16 Turu'nda Almanya'yı 2-0 yenen İngiltere, çeyrek finale yükseldi
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