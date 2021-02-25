İngiliz ve İspanyol basını Mesut Özil'in performansını eleştirdi

Fenerbahçe'ye transferiyle dünya basınında gündem olan Mesut Özil, bu sefer kendisinin ve Fenerbahçe'nin kötü performansıyla manşetlere taşındı. İngiliz ve İspanyol basınına haber olan Özil için İspanyol Marca gazetesi, Fenerbahçe, Mesut Özil ile batıyor ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'ye transferi tüm dünyada gündem olan Mesut Özil, henüz sarı-lacivertli formayla gol ya da asist katkısı veremedi. İngiliz ve İspanyol basınları Özil ve Fenerbahçe'nin kötü giden formunu eleştirdi.

"1 YILDIR FUTBOL OYNAMIYOR"

İngiliz Mirror gazetesi, ''Mesut Özil'in çocukluk kulübü Fenerbahçe'ye 'rüya' transferi şimdiye kadar planlandığı gibi gitmedi'' yorumunda bulundu. Mesut Özil'in Ocak ayında Arsenal ile olan sözleşmesini feshetmesi hem Arsenal hem de Fenerbahçe için çok ideal bir çözüm olmuştu. Fenerbahçe taraftarı olan Mesut Özil ise Fenerbahçe'nin şampiyonluk ümitlerini artırdı. Ancak Mesut Özil, sarı-lacivertlilerde şu ana kadar gol veya asist katkısı yapamadı.

Mirror gazetesinde Özil için şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe, Mesut Özil'in gelmesinin ardından oynadığı 5 maçın 3'ünü kaybetti. Türkiye Kupası'ndan elendiler, ligde de 3. sıraya gerilediler. Bu ayın başında ligin yeni lideri Galatasaray'a yenilmişlerdi. En son orta sıra takımı Göztepe'ye de yenildiler. Özil ve yeni takımı Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 3 puan gerisine düşmüş durumda. Tabii ki Mesut Özil'i şu an için sert bir şekilde suçlamak adil olmaz. Neredeyse bir yıldır futbol oynamıyor ve zamana ihtiyacı olduğu çok açık."

"HAYAL ETTİKLERİ BAŞLANGICI YAPAMADILAR"

İspanyol Marca gazetesi ise daha ağır ifadeler kullandı ve Mesut Özil'in performansını sert bir şekilde eleştirdi.

İspanyollar Mesut Özil için şunları yazdı:

"Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer olması iki taraf için de bir rüya gibiydi. Ama hayal ettikleri başlangıcı yapamadılar. Fenerbahçe, Mesut Özil ile batıyor. Real Madrid'in eski oyuncusu, yeni takımında şu ana kadar 5 maça çıktı. Ne gol attı ne de asist yaptı. Fenerbahçe bu 5 maçta 3 yenilgi aldı. Mesut'un gelmesiyle beraber Fenerbahçe, liderlikten indi ve kupadan elendi. 7 Mart 2020'den sonra ilk kez futbol oynayan Mesut Özil'in zamana ihtiyacı olduğu kesin."