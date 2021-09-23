İngiliz turistler 4 aylık 'kırmızı liste' engelinden sonra yeniden Antalya'da

İNGİLTERE'nin Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarmasının ardından Antalya'ya ilk İngiliz turist kafilesi saat 21.15'te geldi.

İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarmasının ardından İngiliz turist kafilesi Antalya'ya geldi. 4 aylık aradan sonra turizm kenti Antalya'ya gelmek için Doğu Midlands'tan havalanan İngiliz turistler, saat 21.15'te Antalya Havalimanı Dış Hatlar 2 Terminali'ne iniş yaptı. İlk uçakta 90 yolcu gelirken 21.15'ten 24.00'e kadar 4 uçakla toplamda 500 yolcunun gelmesi bekleniyor.

İngiliz turistler daha sonra konaklayacağı otellere gitmek için Antalya Havalimanı'ndan ayrıldı.