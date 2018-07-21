İngiliz Ekibi Watford'un Josef De Souza Aşkı Bitmek Bilmiyor

Premier Lig ekibi Watford, Josef de Souza'nın peşini bir türlü bırakmıyor. Uzun süredir Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Premier Lig ekibi, yeni bir teklifle Sarı- Lacivertli yönetimin kapısını çaldı.

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Yönetim de bu teklifi Cocu'ya iletti. Hollandalı çalıştırıcı, Sambacı yıldızın satılmamasını istemiyor..

Daha önce Watford'un Josef de Souza için Fenerbahçe Yönetimi'ne 12 milyon Euro'luk bir teklifte bulunduğu ileri sürülmüştü.

SÖZLEŞMESİ 1 YIL SONRA BİTİYOR

Çalışkanlığıyla F.Bahçe taraftarının gönlünde taht kuran Josef, bu sezon 31 maçta forma giydi ve 2 gol, 1 asist üretti...