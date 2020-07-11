İngiliz efsanesi Jackie Charlton, yaşamını yitirdi İngiltere'nin efsane futbolcusu Jackie Charlton, 85 yaşında hayatını kaybetti. Bobby Charlton'ın kardeşi olan Jackie, İngiltere'nin 1966 yılında kazandığı tek Dünya Kupası'nda kadroda yer alıyordu.

İngiltere'nin efsane futbolcusu Jackie Charlton, 85 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Kariyeri boyunca kendisi gibi futbolcu olan kardeşi Bobby Charlton'un gölgesinde kalan Jackie Charlton, 1966 yılında kazanılan Dünya Kupası'nda İngiltere Milli Takımı'nın kadrosunda bulunuyordu.

Aynı zamanda Ledds United efsanesi olarak da kabul edilen Charlton, 1952-1973 yılları arasında 21 yıl Ledds ekibinin formasıni giydi ve 773 maçla kulüp tarihinin en fazla forma giyen oyuncusu oldu.

Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe adım adan İngiliz futbol adamı, özellikle İrlanda Milli Takımı'nın başındayken adından söz ettirmişti.

iRLANDA İLE ÜLKESİNİ MAĞLUP ETTİ

Jackie Charlton, 1986-1995 yılları arasında görev aldığı İrlanda Cumhuriyeti'ni 1988 Avrupa Şampiyonası'na götürmeyi başarmış vegrup maçında İngiltere karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle ses getirmişti. İrlanda ayrıca, Charlton yönetiminde 1990 ve 1994 Dünya Kupası'da da yer almıştı.