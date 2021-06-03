ING Basketbol Süper Ligi play-off finali

Salon: Sinan ErdemHakemler: Mehmet Keseratar, Fatih Arslanoğlu, Mehmet Serdar ÜnalAnadolu Efes: Micic 19, Beaubois 10, Buğrahan Tuncer 12, Moerman 10, Sertaç Şanlı 4, Larkin 23, Singleton 11, Yiğitcan Saybir 4, Doğuş Balbay 11, Tolga Geçim, Erten Gazi 1, Dunston 6Fenerbahçe Beko: de Colo 14,...

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Keseratar, Fatih Arslanoğlu, Mehmet Serdar Ünal

Anadolu Efes: Micic 19, Beaubois 10, Buğrahan Tuncer 12, Moerman 10, Sertaç Şanlı 4, Larkin 23, Singleton 11, Yiğitcan Saybir 4, Doğuş Balbay 11, Tolga Geçim, Erten Gazi 1, Dunston 6

Fenerbahçe Beko: de Colo 14, Melih Mahmutoğlu 19, Guduric 9, Barthel 2, Vesely 11, Tarık Biberovic 2, Kenan Sipahi 2, Eddie 6, Ali Muhammed 1, Ahmet Düverioğlu 5, Yiğit Onan

1. Periyot: 21-21

Devre: 43-40

3. Periyot: 80-51

Diskalifiye: 38.00 Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Beko)

ING Basketbol Süper Ligi play-off finali ilk maçında Anadolu Efes, konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 111-71 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Üç galibiyete ulaşacak takımın 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayacağı serinin ikinci maçı, 5 Haziran Cumartesi günü yine Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Fenerbahçe Beko, maça de Colo ve Guduric'in üst üste bulduğu basketlerle başladı. Sarı-lacivertliler, pota altını iyi kullandı ve 3. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 3-10. Anadolu Efes, kısa oyuncularının sayılarıyla toparlansa da topu iyi paylaşarak skor üretmeye devam eden Fenerbahçe Beko, 9. dakikayı 21-15 önde geçti. İlk çeyreğin son dakikasında arka arkaya isabetli dış atışlarla farkı eriten lacivert-beyazlı ekip, Larkin'in bitime 2 saniye kala bulduğu basketle eşitliği (21-21) yakaladı ve periyot bu skorla tamamlandı.

İkinci çeyreğin ilk bölümü düşük tempoda oynandı. Karşılıklı isabetsiz atışlarla ve top kayıplarıyla geçilen 15. dakikayı Anadolu Efes, 29-28 önde bitirdi. Periyodun ikinci bölümünde skor üstünlüğü birkaç kez el değiştirirken lacivert-beyazlılar, soyunma odasına 43-40 önde girdi.

Anadolu Efes, ikinci yarıya etkili bir başlangıç yaptı. Ev sahibi takım, peş peşe top kayıpları yapan Fenerbahçe Beko karşısında Larkin ve Micic'in basketleriyle 24. dakikada farkı 13 sayıya çıkardı: 57-44. Top kayıplarına devam eden sarı-lacivertliler karşısında hızlı hücumlardan basketler bulmayı sürdüren Anadolu Efes, 29. dakikada farkı 27 sayıya yükseltti: 78-51. Fenerbahçe Beko, savunmada ritmini bulan ev sahibi takım önünde sayı üretmekte sorun yaşadı. Bu çeyrekte 37 sayı kaydeden Anadolu Efes, final periyoduna 29 sayılık avantajla gitti: 80-51.

Son çeyreğe üç sayı çizgisinin gerisinden Micic'in bulduğu basketle giren Anadolu Efes, 34. dakika biterken farkı 36 sayıya çıkardı: 93-57. Oyunda zaman zaman gergin anlar yaşanırken ev sahibi takım, oyundan düşen Fenerbahçe Beko karşısında son 3 dakikaya 101-66 üstün girdi. Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman son anlarda az süre alan oyuncularına şans vererek rotasyona giderken lacivert-beyazlılar, skor üretmeyi sürdürdü ve maçı 40 sayılık farkla 111-71 kazandı.

Final mücadelesini Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da locadan takip etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan