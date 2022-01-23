ING Basketbol Süper Ligi: Pınar Karşıyaka: 78 Anadolu Efes: 73 - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ING Basketbol Süper Ligi: Pınar Karşıyaka: 78 Anadolu Efes: 73

ING Basketbol Süper Ligi: Pınar Karşıyaka: 78 Anadolu Efes: 73
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Pınar Karşıyaka, konuk ettiği Anadolu Efes'i 78-73 mağlup etti.

KARŞIYAKA, İZMİR (İHA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Pınar Karşıyaka, konuk ettiği Anadolu Efes'i 78-73 mağlup etti.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. hafta maçında Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes'i ağırladı. Maça hızlı başlayan Karşıyaka, ilk periyotu 25-21 önde tamamlandı. İkinci periyotta oyuna ağırlığını koyan Anadolu Efes, rakibini yakaladı ve devreye 37-37 eşitlikle gidildi. Kıran kırana bir oyuna sahne olan 3. periyodu Anadolu Efes 56-54 önde kapattı. Mücadelenin son setinde ise taraftarının da desteğini alan Karşıyaka, geriden gelip rakibinin önünde geçerek açı 78-73'lük skorla kazandı.

Pınar Karşıyaka'da Bonzie Colson 20 sayı, 7 ribaund ve 4 asistle galibiyette en büyük pay sahibi oldu. Anadolu Efes'te ise Vasilije Micic 21 sayı atarak maçın en skorer oyuncu unvanını elde etti.

Salon: Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk

Hakemler: Kerem Baki xx, Serdar Ünal xx, Musa Kazım Çetin xx

Pınar Karşıyaka: Bonzie Colson xxx 20, Burak Yıldızlı xx 8, Alex Tyus xx 17, Tony Taylor xx 10, James Blackmoon x, Can Korkmaz xx 15, Berkan Durmaz x 4, Yunus Sonsırma x, Mahir Ağva x 4, Murat Göktaş x, Ali Efe Barış x,

Başantrenör: Ufuk Sarıca

Anadolu Efes: Vasilije Micic xxx 21, Adrien Moerman xx 11, Krunoslav Simon xx 16, Bryant Dunston x 5, Rodrigue Beaubois xx 9, Buğrahan Tuncer x 3, Egemen Güven x 6, Erten Gazi x, Yiğithan Saybir x 2, Ömercan İlyasoğlu x

Başantrenör: Ergin Ataman

1. Periyot: 25-21 (Pınar Karşıyaka lehine)

Devre: 37-37

3. Periyot: 56-54 (Anadolu Efes lehine) - İZMİR

ING Basketbol Süper Ligi: Pınar Karşıyaka: 78 Anadolu Efes: 73

ING Basketbol Süper Ligi: Pınar Karşıyaka: 78 Anadolu Efes: 73

ING Basketbol Süper Ligi: Pınar Karşıyaka: 78 Anadolu Efes: 73

ING Basketbol Süper Ligi: Pınar Karşıyaka: 78 Anadolu Efes: 73

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Basketbol Süper Ligi, Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes, Karşıyaka, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title