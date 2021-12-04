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ING Basketbol Süper Ligi

AA / Mustafa Bikeç - Haberler | Spor
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: TOFAŞHakemler: Mehmet Keseratar, Polat Parlak, Batuhan SöylemezoğluFrutti Extra Bursaspor: Needham 10, Onur Alp Bitim 16, Andrews 6, Hayes 4, Dudzinski 5, Freeman 23, Mithat Can Özalp, Metin Türen, Ömer Utku Al 3, Akif Egemen Güven 14,Aliağa Petkimspor: Wright-Foreman 22, Doğukan Şanlı...

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Mehmet Keseratar, Polat Parlak, Batuhan Söylemezoğlu

Frutti Extra Bursaspor: Needham 10, Onur Alp Bitim 16, Andrews 6, Hayes 4, Dudzinski 5, Freeman 23, Mithat Can Özalp, Metin Türen, Ömer Utku Al 3, Akif Egemen Güven 14,

Aliağa Petkimspor: Wright-Foreman 22, Doğukan Şanlı 3, Ramirez 5, Hakan Sayılı 4, Aldridge 9, Sinan Sağlam, Hamilton 10, Thomas 9, Erol Can Çinko 8, Nusret Yıldırım 5, Murat Kozan

1. Periyot: 18-20

Devre: 39-34

3. Periyot: 62-49

5 Faulle Çıkanlar: 39.05 Doğukan Şanlı (Aliağa Petkimspor), 39.40 Akif Egemen Güven (Frutti Extra Bursaspor)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Frutti Extra Bursaspor, sahasında Aliağa Petkimspor'u 81-75 mağlup etti.

AA / Mustafa Bikeç - Spor Haberleri

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