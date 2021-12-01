ING Basketbol Süper Ligi
Salon: AnkaraHakemler: Osman Sinan İşgüder, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Yiğit GönültaşTürk Telekom: Perez 10, Harrison 21, Clemmons 13, Berk Demir, Ellis 8, Gani Erdi Gülaslan, Samet Geyik 8, Johnson 8, Dorukhan Engindeniz, Can Uğur ÖğütSemt77 Yalovaspor: Jones 10, İsmail Kerem Gülmez 3,...
Salon: Ankara
Hakemler: Osman Sinan İşgüder, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Yiğit Gönültaş
Türk Telekom : Perez 10, Harrison 21, Clemmons 13, Berk Demir, Ellis 8, Gani Erdi Gülaslan, Samet Geyik 8, Johnson 8, Dorukhan Engindeniz, Can Uğur Öğüt
Semt77 Yalovaspor : Jones 10, İsmail Kerem Gülmez 3, Williams 25, İlkan Karaman 9, Conklin 9, Oğulcan Baykan 5, Can Altıntığ 5, Lee 13, Mert Celep 1
1. periyot: 20-18
Devre: 30-35
3. periyot: 46-58
ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Semt77 Yalovaspor, deplasmanda Türk Telekom'u 80-68 mağlup etti.
Karşılaşmanın ilk yarısında ev sahibi ekip boyalı alandan, Semt77 Yalovaspor ise dış atışlardan sayı üretmeye çalıştı. Türk Telekom, pota altından sayı üretmekte zorlanırken misafir ekip, boyalı alının dışından basketler buldu.
Maçın ilk periyodu Türk Telekom'un 20-18 üstünlüğüyle tamamlanırken, soyunma odasına Semt77 Yalovaspor'un 35-30 üstünlüğüyle girildi.
Maçın ikinci yarısında da hızlı hücum ve dış atışlarla skoru değiştiren Semt77 Yalovaspor, 3. periyodunu 58-46 önde tamamladığı karşılaşmayı 80-68 kazandı.
AA / Musa Samur - Spor Haberleri