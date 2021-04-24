ING Basketbol Süper Ligi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi
Anadolu Ajansı / Ökkeş Ejderha - Haberler | Spor

Salon: Gazanfer BilgeHakemler: Mehmet Karabilecen, Can Mavisu, Ayşe Nur YazıcıoğluBüyükçekmece Basketbol: Anderson 5, Ömer Utku Al 4, Eldridge 2, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 7, Mert Celep 9, Klobucar 12, Cengizhan İvedi 10, Enes Berkay Taşkıran 9, Bekir Sabri Karlı 6, Burak Eşlik 5, Atakan...

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Can Mavisu, Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Büyükçekmece Basketbol: Anderson 5, Ömer Utku Al 4, Eldridge 2, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 7, Mert Celep 9, Klobucar 12, Cengizhan İvedi 10, Enes Berkay Taşkıran 9, Bekir Sabri Karlı 6, Burak Eşlik 5, Atakan Erdek 2

Empera Halı Gaziantep Basketbol: Kelly 19, Orhan Aydın Hacıyeva 6, Jaiteh 23, Hayes 8, Can Uğur Söğüt 6, Muhammed Doğan Şenli 8, İsmail Cem Ulusoy 6, Ahmet Furkan Özkan 5, Metehan Akyel 4, Alp Karahan 3, Tomas 2, Atahan Demirtaş

1.Periyot: 18-16

Devre: 24-37

3.Periyot: 37-64

ING Basketbol Süper Ligi'nin 30'uncu ve normal sezonun son haftasında ???????Empera Halı Gaziantep Basketbol, deplasmanda Büyükçekmece Basketbol'u 90-71 mağlup etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ökkeş Ejderha

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Mustafa Şentop Yıldırım Akbulut Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müge Anlı Cansu Dere Cem Yılmaz Şeyma Subaşı
Spor Muslera Ömer Ali Cenk Tosun Ünal Karaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ING Basketbol Süper Ligi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 15:47:52. #1.15#

title