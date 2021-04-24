ING Basketbol Süper Ligi
Salon: Gazanfer BilgeHakemler: Mehmet Karabilecen, Can Mavisu, Ayşe Nur YazıcıoğluBüyükçekmece Basketbol: Anderson 5, Ömer Utku Al 4, Eldridge 2, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 7, Mert Celep 9, Klobucar 12, Cengizhan İvedi 10, Enes Berkay Taşkıran 9, Bekir Sabri Karlı 6, Burak Eşlik 5, Atakan...
Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Can Mavisu, Ayşe Nur Yazıcıoğlu
Büyükçekmece Basketbol: Anderson 5, Ömer Utku Al 4, Eldridge 2, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 7, Mert Celep 9, Klobucar 12, Cengizhan İvedi 10, Enes Berkay Taşkıran 9, Bekir Sabri Karlı 6, Burak Eşlik 5, Atakan Erdek 2
Empera Halı Gaziantep Basketbol: Kelly 19, Orhan Aydın Hacıyeva 6, Jaiteh 23, Hayes 8, Can Uğur Söğüt 6, Muhammed Doğan Şenli 8, İsmail Cem Ulusoy 6, Ahmet Furkan Özkan 5, Metehan Akyel 4, Alp Karahan 3, Tomas 2, Atahan Demirtaş
1.Periyot: 18-16
Devre: 24-37
3.Periyot: 37-64
ING Basketbol Süper Ligi'nin 30'uncu ve normal sezonun son haftasında ???????Empera Halı Gaziantep Basketbol, deplasmanda Büyükçekmece Basketbol'u 90-71 mağlup etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ökkeş Ejderha