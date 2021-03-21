ING Basketbol Süper Ligi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ING Basketbol Süper Ligi

21.03.2021 17:23 | Son Güncelleme: 21.03.2021 17:36
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: ŞahinbeyHakemler: Emin Moğulkoç, Semih Vural, Orhan Çağrı HekimoğluEmpera Halı Gaziantep Basketbol: Kelly 12, Alp Karahan 5, İsmail Cem Ulusoy 8, Orhan Aydın Haciyeva 5, Jaiteh 25, Hayes 10, Hüseyin Emre Yılmaz, Ahmet Furkan Özkan, Tomas 3, Can Uğur Öğüt 6, Muhammed Doğan Şenli...

Salon: Şahinbey

Hakemler: Emin Moğulkoç, Semih Vural, Orhan Çağrı Hekimoğlu

Empera Halı Gaziantep Basketbol: Kelly 12, Alp Karahan 5, İsmail Cem Ulusoy 8, Orhan Aydın Haciyeva 5, Jaiteh 25, Hayes 10, Hüseyin Emre Yılmaz, Ahmet Furkan Özkan, Tomas 3, Can Uğur Öğüt 6, Muhammed Doğan Şenli 2

Aliağa Petkimspor: Kendrick 11, Boran Güler 2, Deniz Çelen 2, Yiğitcan Turna 2, Ege Arar 2, Vasiliauskas 5, Okben Ulubay 8, Wimbush 12, Zack 4, Canberk Kuş 6, Dorukhan Engindeniz 3, Hummer 7

1. Periyot: 19-19

Devre: 47-34

3. Periyot: 63-46

ING Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Empera Halı Gaziantep Basketbol, Aliağa Petkimspor'u 76-64 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Kemal Sunal Deniz Çakır Aleyna Tilki
Spor Erol Bulut Gökhan Gönül Ünal Karaman Mustafa Cengiz Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ING Basketbol Süper Ligi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 17:37:25. #1.16#
title