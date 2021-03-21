ING Basketbol Süper Ligi
Salon: ŞahinbeyHakemler: Emin Moğulkoç, Semih Vural, Orhan Çağrı HekimoğluEmpera Halı Gaziantep Basketbol: Kelly 12, Alp Karahan 5, İsmail Cem Ulusoy 8, Orhan Aydın Haciyeva 5, Jaiteh 25, Hayes 10, Hüseyin Emre Yılmaz, Ahmet Furkan Özkan, Tomas 3, Can Uğur Öğüt 6, Muhammed Doğan Şenli...
Salon: Şahinbey
Hakemler: Emin Moğulkoç, Semih Vural, Orhan Çağrı Hekimoğlu
Empera Halı Gaziantep Basketbol: Kelly 12, Alp Karahan 5, İsmail Cem Ulusoy 8, Orhan Aydın Haciyeva 5, Jaiteh 25, Hayes 10, Hüseyin Emre Yılmaz, Ahmet Furkan Özkan, Tomas 3, Can Uğur Öğüt 6, Muhammed Doğan Şenli 2
Aliağa Petkimspor: Kendrick 11, Boran Güler 2, Deniz Çelen 2, Yiğitcan Turna 2, Ege Arar 2, Vasiliauskas 5, Okben Ulubay 8, Wimbush 12, Zack 4, Canberk Kuş 6, Dorukhan Engindeniz 3, Hummer 7
1. Periyot: 19-19
Devre: 47-34
3. Periyot: 63-46
ING Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Empera Halı Gaziantep Basketbol, Aliağa Petkimspor'u 76-64 yendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir