Fenerbahçe Beko: 85-72

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Sinan İşgüder, Polat Parlak

ANADOLU EFES: Micic 12, Buğrahan Tuncer, Simon 15, Moerman 25, Dunston 4, Larkin 14, Doğuş Balbay 2, Tolga Geçim, Sertaç Şanlı 10, Anderson 3FENERBAHÇE BEKO: de Colo 5, Pierre 16, Guduric 12, Barthel 7, Vesely 10, Melih Mahmutoğlu 9, Tarık Biberoviç 7, Kenan Sipahi 4, Ahmet Düverioğlu 21'İNCİ PERİYOT: 18-14DEVRE: 44-373'ÜNCÜ PERİYOT: 66-57

ING Basketbol Süper Ligi'nin 14'üncü haftasında Anadolu Efes, konuğu Fenerbahçe Beko'yu 85-72 mağlup etti. İki maçı eksik lacivert-beyazlılar, bu skorla 12'de 12 yaparak yoluna namağlup devam etti. Sarı-lacivertliler ise üçüncü yenilgisini aldı.



- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı