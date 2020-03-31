İnegöl OSB "Biz bize yeteriz Türkiye'm" kampanyasına 150 bin lira destek verdi İnegöl OSB, "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına 150 bin lira destek verecek.

İnegöl OSB, "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına 150 bin lira destek verecek.

İnegöl OSB Başkanı Zeki Şahin yaptığı yazılı açıklama ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" Milli Dayanışma Kampanyası'na 150 bin lira destek sağlayacaklarını açıkladı. Açıklamasında, ölümcül korona virüs salgını sebebi ile bütün dünyanın zorlu bir süreç yaşadığına dikkat çeken Zeki Şahin, Türkiye'nin her zamanki birlik ve beraberlik duygusu ile hareket ederek bu zor dönemi aşacağına inandığını söyledi. Şahin, "Bölgemizdeki sanayicilerimiz adına bu kampanyaya 150 bin lira katkı sunuyoruz. Bölgemizdeki kuruluşlardan elbette kampanyaya münferit iştirakler de olacaktır. Gün birlik ve beraberlik içinde hareket etme günüdür. Bir ve beraber olarak bu badireyi de atlatacağımıza yürekten inanıyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA