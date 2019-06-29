İnegöl'de şeftali hasadı başladı

İnegöl ilçesinde meyve üreticileri, şeftali hasadına başladı.

İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, bazı meyve bahçelerini gezdikten sonra kırsal İsaören Mahallesi'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Çelik, İnegöl'ün Türkiye'nin şeftali üretim merkezlerinden biri olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Şu anda şeftali üretiminde hasat zamanı çiftçiyi uzun bir süreç bekliyor. İnegöl'de 18 bin dekar alanda 60 bin ton civarında şeftali üretimi yapılıyor. Tabii ki şeftali maliyetli bir ürün, yaklaşık 2,5 liralık maliyeti var. Dolayısıyla şeftalinin tarladan çıkış fiyatı en az 3 lira olması lazım ki çiftçi para kazansın. Şu anda bulunduğumuz tarlada da şeftali 3,5 liradan çıkıyor. İnşallah sezon sonuna kadar şeftali üretimine herhangi bir zarar gelmez."

Bölgede bir hafta önce etkili olan yağışlara değinen Çelik, "İnegöl'de meyve ağaçlarımızda herhangi bir hasar yok. Maşallah ürünlerimizde herhangi bir sıkıntı yok, piyasa sıkıntımız da gözükmüyor." dedi.

İsaören Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erhan Ulu da "İnegöl'de ürettiğimiz şeftalinin raf ömrü, diğer bölgelerde yetişen şeftalilerden 4-5 gün daha fazla oluyor. Bu da buranın iklim koşullarından, hava şartlarından kaynaklanıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA