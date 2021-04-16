İNEGÖL'DE OTOMOBİLLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 YARALI
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İNEGÖL'DE OTOMOBİLLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da otomobille çarpışan motosikletten düşen Fadime Sevinç (51), yaralandı.

BURSA'da otomobille çarpışan motosikletten düşen Fadime Sevinç (51), yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Selçuk Sevinç (18) yönetimindeki 16 AND 299 plakalı motosiklet, Refik Topçular'ın (59) kullandığı 16 PF 081 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen Fadime Sevinç yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Selçuk Sevinç, ekipler gelene kadar yaralı annesinin başında bekledi. Fadime Sevinç, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İNEGÖL'DE OTOMOBİLLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 YARALI
İNEGÖL'DE OTOMOBİLLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 YARALI
İNEGÖL'DE OTOMOBİLLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 YARALI
İNEGÖL'DE OTOMOBİLLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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