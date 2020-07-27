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İnegöl Belediyespor, Levent Zoroğlu ile yeniden anlaştı

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, Antrenör Levent Zoroğlu ile sözleşme yeniledi.

İnegöl Belediyespor, Levent Zoroğlu ile yeniden anlaştı
27.07.2020 15:05 | Son Güncelleme: 27.07.2020 15:43

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, Antrenör Levent Zoroğlu ile sözleşme yeniledi.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine, İnegöl Belediye Başkanı ve Kulüp Başkanı Alper Taban ile Kulüp Başkan Vekilleri Rıdvan Kocaağa ve Nuhi Solak katıldı.İmza töreni sonrası açıklama yapan Başkan Taban, şunları söyledi: "Bugün güzel bir buluşmadayız. Şu anda takımımızın başantrenörü Levent Zoroğlu hocamızla sözleşme imzalıyoruz. İnşallah yeni döneme dair voleybol Efeler Ligi'nde daha güçlü bir şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz. Levent hocamızla daha önceki yıllarda da zaten tanışıyoruz ve çalışmıştık. Sivas Sağlıkspor'da, Sivas Belediyespor'da, Arhavi'de ve kulübümüzde daha önce kendileri görev yapmışlardı. 23 yıllık bir dönem içerisinde antrenörlük mesleğini icra ediyor. Sivas Belediyespor'da 2 kez 1. Lig şampiyonluğu ve yine Avrupa kupalarında mücadele etme şansı yakaladı hocamız. Ben çalışma arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Yönetici arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hocamızla birlikte, hep beraber ve yaptığımız transferlerle daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğimizi ifade ediyorum. Attığımız imzaların her iki taraf içinde, takımımız içinde, şehrimiz içinde hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Saygılar sunuyorum."

Antrenör Levent Zoroğlu ise, "İlk önce başkanıma ve yönetici arkadaşlarımıza, ağabeylerimize teşekkür ediyorum. Yeniden burada olmak çok güzel. Çok güzel zaman geçirdiğimiz bir kulüp. Balkan şampiyonu olduğumuz, Avrupa'da mücadele ettiğimiz yıllardan sora tekrar kulübümüzde olmak beni çok mutlu ediyor. İnşallah yine bu sene sayın başkanımızın, Rıdvan Bey ve Nuhi Bey ve yönetici arkadaşlarımızla beraber güzel bir sezon geçirmek istiyoruz. Güzel bir kadro kurduk. Bu kadro ile inşallah iyi çalışıp, İnegöl şehrini, İnegöl markasını yine geçmişte olduğu gibi en üst seviyeye taşımak istiyoruz. Herkese hayırlı olsun" dedi.


- Bursa

Kaynak: DHA

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