İnegöl Belediyespor: 3-1
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İnegöl Belediyespor: 3-1

13.02.2021 17:13 | Son Güncelleme: 13.02.2021 17:17
İnegöl Belediyespor: 3-1

SALON: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor KompleksiHAKEMLER: Yavuz Akdemir (xx), Turgut Uzunçakmak (xx)ARKASSPOR: Blankenau (xxx), Burak Güngör (xxx), Çağatay (xxx), Efe (xx), Yiğit (xx), Mert Matic (xxx), Bravo (xx), Burak Çevik (xx), Lagumdzija (xx), Mustafa (xx)İNEGÖL BELEDİYESPOR: Bertuğ...

SALON: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

HAKEMLER: Yavuz Akdemir (xx), Turgut Uzunçakmak (xx)ARKASSPOR: Blankenau (xxx), Burak Güngör (xxx), Çağatay (xxx), Efe (xx), Yiğit (xx), Mert Matic (xxx), Bravo (xx), Burak Çevik (xx), Lagumdzija (xx), Mustafa (xx)İNEGÖL BELEDİYESPOR: Bertuğ (xx), Ekrem (x), Bahov (xx), Mehmet (x), Gjorgiev (xx), Valchev (xx), Caner (xx), Berkun (x) Ahmet Emre Çetinkaya (x), Ahmet Can Büyükgöz (x), Ahmet Arslan (x)SETLER: 25-17, 25-20, 21-25, 25-22SÜRE: 107 dakika (24, 27, 27, 29)AXA Sigorta Efeler Ligi 27'nci hafta karşılaşmasında Arkasspor, İzmir'de konuk ettiği İnegöl Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'ndeki mücadelenin ilk setini ev sahibi ekip 25-17 kazanarak durumu 1-0'a getirdi. İkinci sette de üstün olan Arkasspor rakibini 25-20 yenerek skoru 2-0 yaptı. Üçüncü sette toparlanan İnegöl Belediyespor 25-21 galip geldi ve durum 2-1 oldu. Ancak dördüncü seti rakibine vermeyen Arkasspor 25-22'lik sonuçla salondan 3-1 galip ayrılmayı başardı.

- İzmir
İnegöl Belediyespor: 3-1
İnegöl Belediyespor: 3-1
İnegöl Belediyespor: 3-1
İnegöl Belediyespor: 3-1
İnegöl Belediyespor: 3-1
İnegöl Belediyespor: 3-1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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