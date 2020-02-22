İnegöl Belediyespor: 3-1

SALON: Vestel Venüs Atatürk Voleybol Spor KompleksiHAKEMLER: Yavuz Akdemir, Arzu Emiroğlu ARKAS SPOR: Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic (Bravo, Caner Ergül, Mirza Lagumdzija, Efe Mandıracı, Burak Çevik, Muhammet Kaya)İNEGÖL BELEDİYESPOR:...

22.02.2020 17:17 | Son Güncelleme: 22.02.2020 17:18
İnegöl Belediyespor: 3-1

SALON: Atatürk Kompleksi

HAKEMLER: Yavuz Akdemir, Arzu Emiroğlu  ARKAS SPOR: Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic (Bravo, Caner Ergül, Mirza Lagumdzija, Efe Mandıracı, Burak Çevik, Muhammet Kaya)İNEGÖL BELEDİYESPOR: Cüneyt Dağcı, Vefa Yılmaz, Uriarte, Burakhan Tosun, Bertuğ Öndeş, Oğuzhan Doğruluk (Can Ayvazoğlu, Yunus Emre Tayaz, Efe Er, Berkan Bozan, Mert Nevzat Güneş, Ahmet Emre Çetinkaya) SETLER: 22-25, 28-26, 25-12, 25-14SÜRE: 100 dakika (27, 32, 21, 20)AXA Sigorta Efeler Ligi 19'uncu hafta mücadelesinde Arkas Spor, İzmir'de konuk ettiği 'u 3-1 mağlup etti. Vestel Venüs Atatürk Voleybol Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın setleri 22-25, 28-26, 25-12 ve 25-14 tamamlandı. Arkas Spor bu sonuçla üst üste 5. galibiyetini aldı.

- İzmir
Kaynak: DHA
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