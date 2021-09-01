İşçilere yapılan muamele sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Hazır Noodle üreticisi Indomie'ye tepki yağıyor

Hazır noodle üreticisi Indomie, sosyal medyada gündem oldu. Indomie'nin Noodle'larını Çerkezköy'deki fabrikada üreten işçilerin sendikalı olmak için örgütlendiği ancak amirleri tarafından mobbing, taciz ve şiddete uğradığı öne sürülüyor. Birçok kişi 10 gündür grevde olan işçilere destek mesajı atarken, bir daha Indomie ürünlerini satın almayacağını söylüyor.