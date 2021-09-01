İşçilere yapılan muamele sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Hazır Noodle üreticisi Indomie'ye tepki yağıyor
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İşçilere yapılan muamele sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Hazır Noodle üreticisi Indomie'ye tepki yağıyor

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Hazır noodle üreticisi Indomie, sosyal medyada gündem oldu. Indomie'nin Noodle'larını Çerkezköy'deki fabrikada üreten işçilerin sendikalı olmak için örgütlendiği ancak amirleri tarafından mobbing, taciz ve şiddete uğradığı öne sürülüyor. Birçok kişi 10 gündür grevde olan işçilere destek mesajı atarken, bir daha Indomie ürünlerini satın almayacağını söylüyor.

Tekirdağ Çerkezköy'de faaliyet gösteren Indomie Hazır Noodle Üreticisi Adkoturk firmasının, işçilere sendikalı olmak istediği için baskı uyguladığı öne sürülüyor. İşverenin Tekgıda-İş Sendikası'na üye çalışanlarını işten çıkartarak sendikal örgütlenmeyi engellemeye çalıştığı belirtiliyor.

10 GÜNDÜR GREVDELER

Amirleri tarafından mobbing, taciz ve şiddete maruz kaldığını belirten işçiler, 10 gündür grevde. Sendikal mücadelesini sürdüren emekçilere sosyal medyada büyük bir destek var.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Konu sosyal medyada "#IndomieKadınDüşmanı" etiketiyle gündem oldu. Binlerce kişi, uygulanan baskıdan ötürü firmaya ateş püskürüyor. Firmayı boykot edeceğini belirten kullanıcılar, bir daha Indomie ürünlerini almayacağını söylüyor.

Sosyal medyada yer alan tepkilerden bazıları:

Donmuş gıda firması Indomie'ye tepki yağıyor! Sosyal medyada binlerce kişi boykot çağrısı yapıyor
Donmuş gıda firması Indomie'ye tepki yağıyor! Sosyal medyada binlerce kişi boykot çağrısı yapıyor
Donmuş gıda firması Indomie'ye tepki yağıyor! Sosyal medyada binlerce kişi boykot çağrısı yapıyor
İşçilere yapılan muamele sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Hazır Noodle üreticisi Indomie'ye tepki yağıyor
mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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