İncirliova Belediyespor'un yeni Başkanı Akın Kıvrak oldu

Aydın Amatör Süper Lig takımlarından İncirliova Belediyespor Kulübü olağanüstü genel kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda yeni kulüp Başkanı Akın Kıvrak oldu.

Aydın Amatör Süper Ligde bu sezon iddialı bir kadro oluşturmak isteyen İncirliova Belediyespor, Antrenör Adalet Duman ile anlaştıktan sonra, olağanüstü kongresini de yaparak yeni başkanını da seçti.

İncirliova Belediye Toplantı salonunda gerçekleşen ve İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın da katıldığı seçimde yeni başkan Akın Kıvrak, ikinci başkan ise Suat Eken oldu.

Toplantıya katılan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "Yeni Başkanımız ile ligdeki hak ettiğimiz yere geleceğimize inanıyorum. İncirliovalı yetenekli evlatlarımızla var gücümüzle çalışarak ilçemizin adını spor alanında da duyurmaya devam edip, çocuklarımızın yeteneklerini geliştirmelerine katkı sağlayacağımızı düşünüyorum. Yeni yönetime başarılar diliyorum" dedi.

İncirliova Belediyespor Kulübü'nün yeni Başkanı Akın Kıvrak, "Ligdeki mevcudiyetimizi koruyarak, özümüze dönüp kendi evlatlarımız ile mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Akın Kıvrak başkanlığında oluşturulan yeni yönetim listesi ise şu isimlerden oluştu; Suat Eken, Mehmet Güler, Mustafa Aytekin, Özgür Destici, Durmuş Ali Demir, İlhan Ayverdi, Süleyman Yavuz, Turgay Özyar. - AYDIN

Kaynak: İHA