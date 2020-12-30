İmranlı'ya 4 milyon 312 bin TL'lik yatırım
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İmranlı'ya 4 milyon 312 bin TL'lik yatırım

30.12.2020 14:23 | Son Güncelleme: 30.12.2020 14:27
İmranlı'ya 4 milyon 312 bin TL'lik yatırım

Sivas'ın İmranlı ilçesinde 2020 yatırım programı dahilinde gerçekleştirilen projelere 4 milyon 312 bin TL yatırım yapıldı.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde 2020 yatırım programı dahilinde gerçekleştirilen projelere 4 milyon 312 bin TL yatırım yapıldı.

Sivas İl Özel İdaresi 2020 yılı yatırım programı kapsamında İmranlı ilçesinde önemli çalışmaları hayata geçirdi. İlçe de Özel İdare ve KÖYDES programları çerçevesinde 10.2 kilometre yolda birinci kat asfalt çalışması, 50 kilometre yolda ikinci kat asfalt çalışması ve 25 kilometre yolda onarım ile stabilize çalışması yürütüldü. Ayrıca 13 adet menfez ve 1 adet köprü yapımı da hayata geçirildi. İmranlı ilçesi genelinde köylere 5 bin 70 metrekare kilitli parke taşı gönderilerek köy içi yolların düzeltilmesi ve köylerde yaşam kalitesinin arttırılması hedeflendi. Program kapsamında İmranlı ilçesinde 7 adet içme suyu projesi tamamlandı. Tarımsal sulama projeleri ile ilçede 23 hektar alanda daha sulama gerçekleştirilecek.

Onarım işleri hayata geçirildi

Öte yandan ilçe de yatırım programı doğrultusunda 1 adet jandarma binası onarımı, 1 adet sağlık ocağı onarımı ve 1 adet emniyet lojmanı onarımı işleri hayata geçirildi. 2020 yılından bugüne kadar İmranlı'da kırsal alt yapıya 4 milyon 65 bin TL, Sivas İl Özel İdaresi tarafından yürütülen onarım çalışmaları ile yeni okulların yapımına ise 247 bin TL olmak üzere, İmranlı ilçesine toplam 4 milyon 312 bin TL harcama yapıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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