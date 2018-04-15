İmperial Hastanesi Hizmeti Ülke Sınırlarının Dışına Taşıdı

Trabzon'da 11 yılı aşkın sağlık sektöründe hizmet veren Özel İmperial Hastanesi, bu hizmeti ülke sınırlarının dışına taşıyarak Gürcistan'ın Batum şehrinde irtibat bürosu açtı.

Açılışta bir konuşma yapan Özel İmperial Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Koç, amaçlarının sağlık hizmetini komşu ülkelere taşımak olduğunu belirterek bu yönde ilk adımı attıklarını söyledi.

İrtibat Bürosu'nun açılışına Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zaal Mikeladze, Batum Başkonsolos vekili Oğuzhan Gönültaş, Hastane Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Koç, hastane ortakları, hekimler ve hastane çalışanları katıldı.

Burada bir konuşma yapan Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Koç, hastane olarak Batum'a irtibat bürosu açmaktan onur duyduklarını söyledi. Koç "Hastane olarak sağlık sektöründe 11 yıllık tecrübemizden aldığımız güçle, ülkemize sunduğumuz sağlık hizmetlerini komşu ülkelere taşımak amacıyla hayata geçirdiğimiz Batum irtibat bürosunun açılış heyecanını bizlerle paylaşan siz değerli konuklarımıza katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Büromuzun sağlık sektörüne ve Gürcistan'a hayırlı olmasını dileriz. Türkiye'deki sloganımız, 'İyi günde kötü günde hastalıkta ve sağlıkta İmperial' sloganını ülkemiz sınırlarının dışına taşıyabilmek için ilk adımı atmış olmanın mutluluğunu sizlerle paylaşmaktan onur duyar katılımlarınızdan dolayı teşekkürlerimizi sunarız" dedi.

Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zaal Mikeladze'da irtibat bürosunun açılışından dolayı memnuniyetini dile getirerek "Batum'da yeni bir sağlık sektörünün açılmasında gerçekten çok mutluluk duyuyorum. İki ülke arasındaki dostluk ve komşuluk ilişkilerinden çok memnuniyet duyuyorum. Bu konuyla ilgili bizim sağlık sektöründe çok iyi bir ilişkiler, çok iyi bir dostane ilişkiler var. Şu andaki mevcut olan bu açılışta bunun bir göstergesidir. Açılışı yapılan İrtibat bürosu sağlık turizmine rekabet getirecek ancak biz bunu rekabetten ziyade bize uzatılan bir yardım eli olarak algılıyorum. Şu anda mevcut olan bu güzel ilişkilerimiz attığımız adımlar diğer sektörlere bir örnek olacağını düşünüyorum ve bunu temenni ediyorum" diye konuştu.

Batum Başkonsolos Vekili Oğuzhan Gönültaş ise Türk yatırımlarının artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Buradaki Türk yatırımların artması hepimizi mutlu ediyor. Biz bütün yatırımcılarımızın bütün insanlarımızın buradaki temsilcisi olmakla birlikte aynı zamanda yardımcısıyız. Her zaman buradaki yatırımların artması iki ülke arasındaki ilişkileri de geliştiriyor, sağlamlaştırıyor" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından irtibat bürosunun açılışı yapıldı. - TRABZON