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Merkez Bankası Başkanı Uysal: IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok

Enflasyon raporu sunumu sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok" dedi.

Merkez Bankası Başkanı Uysal: IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok
30.04.2020 12:59 | Son Güncelleme: 30.04.2020 12:59

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, enflasyon raporu sunumu sonrası, ekonomist ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Uysal, toplantıda IMF ile ilgili yönetilen soruya "IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok" yanıtını verdi.

Uysal IMF hakkında şunları söyledi:

"IMF'ye bu dönemde üyesi olduğumuz bir kurum etkin bir şekilde son dönemde etkin olmaya çalışıyoruz G20 ve IMF merkez bankaları arasında. Teknik destek katkı verme noktasında adımlarımız var. IMF ile kaynak ve swap hattı girişimimiz yok.

"İKİNCİ YARIDAN İTİBAREN TOPARLANMA SÜRECİNE GİRECEĞİZ"

Çıktı açığı ikinci çeyrek itibarıyla ciddi oranda genişlediğini görüyoruz olağanüstü dönemde tahmin yürütmenin zorluğunu söylemiştim. Türkiye'deki normalleşme ve toparlanmanın dışında Avrupa ve dünyadaki diğer ülkelerin normalleşmesi de bizi doğrudan etkileyen konu. İç talebin daha güçlü ve hızlı toparlanmasını bekliyoruz. Bununla birlikte çeyrekler itibariyle büyümenin nasıl seyredeceği dışarıdaki ülkelerin gelişmesine bağlı. Bütün bunları değerlendirdiğimizde tahmin belirsizliği yüksek. İkinci yarıdan itibaren öncelikle iç talepten başlamak üzere kademeli toparlanma sürecine gireceğiz."

Ekonomi Manşet

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