IMF'den ekonomik toparlanma için "destek" vurgusu Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

IMF'den ekonomik toparlanma için "destek" vurgusu Açıklaması

27.01.2021 16:33 | Son Güncelleme: 27.01.2021 16:36
IMF'den ekonomik toparlanma için

Uluslararası Para Fonu (IMF), devam eden parasal ve mali desteğin, süregelen belirsizlikleri azaltmak, toparlanmaya bir köprü oluşturmak ve finansal istikrarı sağlamak için hayati önem taşıdığını belirterek, politika yapıcıların, sürdürülebilir bir toparlanma gerçekleşene kadar destek...

Uluslararası Para Fonu (IMF), devam eden parasal ve mali desteğin, süregelen belirsizlikleri azaltmak, toparlanmaya bir köprü oluşturmak ve finansal istikrarı sağlamak için hayati önem taşıdığını belirterek, politika yapıcıların, sürdürülebilir bir toparlanma gerçekleşene kadar destek sağlamaya devam etmesi gerektiğini duyurdu.

IMF, Küresel Finansal İstikrar Raporu'nu güncelledi.

Raporda, Kovid-19 aşılarının onaylanması ve uygulanmaya başlanmasının, artan Kovid-19 vakalarına ve ekonomik görünümü çevreleyen belirsizliklere rağmen küresel toparlanma beklentilerini artırdığı ve risk varlık fiyatlarını yükselttiği belirtildi.

Toparlanma hızının büyük ölçüde aşı üretimi, dağıtımı ve bu aşılara erişime bağlı olacağının altı çizilen raporda, "Devam eden parasal ve mali destek, süregelen belirsizlikleri azaltmak, toparlanmaya bir köprü oluşturmak ve finansal istikrarı sağlamak için hayati önem taşımaktadır." denildi.

Raporda, aşılar yaygınlaşana kadar piyasalardaki yükselişin ve ekonomik toparlanmanın para ve maliye politikası desteğine bağlı kalmaya devam ettiğine işaret edilerek, aşıların yetersiz dağıtımının özellikle gelişme ihtimali olan pazar ekonomileri için finansal kırılganlıkları şiddetlendirme riski taşıdığı kaydedildi.

"Sürdürülebilir toparlanma gerçekleşene kadar destek sağlanmalı"

Raporda, "Portföy akışlarında devam eden toparlanma, 2021'de büyük borç çevirme ihtiyaçları ile karşı karşıya olan yükselen piyasa ekonomileri için daha iyi finansman seçenekleri sağlıyor." denildi.

Politika düzenlemelerinin şimdiye kadar likidite zorluklarını hafiflettiği aktarılan raporda, ödeme gücü baskılarının yakın gelecekte özellikle salgının ağır şekilde vurduğu kredi piyasalarının daha riskli bölümlerinde ve sektörlerde yeniden ortaya çıkabileceğine işaret edildi.

Raporda, "Düşük faiz oranı ortamındaki karlılık zorlukları, bankaların gelecekte borç verme kabiliyetleri ve istekliliği üzerinde baskı oluşturabilir." denildi.

Aşının yetersiz dağıtımının küresel ekonomik toparlanmayı tehlikeye atabileceği belirtilen raporda, politika yapıcıların, sürdürülebilir bir toparlanma gerçekleşene kadar destek sağlamaya devam etmesi gerektiği kaydedildi.

Para politikasının gelecek yıllarda destekleyici kalmasının beklendiği aktarılan raporda, politika yapıcıların orta vadede büyümeyi riske atmaktan kaçınmak için artan kırılganlıkları kontrol altına alması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Ebru Yaşar Cemal Hünal Acun Ilıcalı
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Kaza Türk Fırtına Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: IMF'den ekonomik toparlanma için "destek" vurgusu Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 16:54:50. #1.16#
title