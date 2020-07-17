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İmamoğlu, seçim vaadini hayata geçirdi! İstanbul'da annelere ulaşım ücretsiz oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaatlerinden olan 4 yaş ve altındaki çocukların annelerine ücretsiz ulaşım kartı verilmesi için İBB Meclisi'nden onay çıktı. İstanbul'daki 1 milyon 160 bin çocuğun annelerine, ücretsiz ulaşım kartı verilecek.

17.07.2020 20:14 | Son Güncelleme: 17.07.2020 20:25

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim öncesinde verdiği vaadi hayata geçiriyor. Daha önce sosyal devlet olmanın önemine vurgu yapan İmamoğlu, yerel seçim öncesinde vaat ettiği ''annelere ücretsiz ulaşım'' sözünü yerine getiriyor.

TEKLİF DAHA ÖNCE GÜNDEME GELMİŞTİ

Sözcü'nün haberine göre; İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün başkan Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaadi olan 4 yaş ve altındaki çocukların annelerine ücretsiz ulaşım kartı vermek üzere hazırladığı teklif, 16 Ocak 2020 tarihli İBB Meclis oturumunda gündeme gelmişti. AK Parti-MHP grubunun çoğunlukta olduğu İBB Meclisi'nde Sayıştay'dan olumlu görüş alınması şartı ile annelere ücretsiz kart verilmesi teklifi uygun bulunmuştu. Bunun üzerine İBB yönetimi Sayıştay Başkanlığına yazı gönderdi. Sayıştay'dan gelen görüş yazısında kamu kurum ya da kuruluşlarına istişari mahiyette bir görüş bildirme görevlerinin bulunmadığı, bu konuda görüş verilemeyeceği bildirildi.

BELEDİYE BÜTÇESİNDEN KARŞILANACAK

Sayıştay yazısının sonrasında konu 17 Temmuz tarihli meclis oturumuna geldi. İlgili komisyonlar tarafından hazırlanan raporda, 4 yaş ve altında olan çocukların annelerine ücretsiz ulaşım kartı verilmesi ve toplu taşıma kuruluşlarının ücretsiz taşıma nedeniyle uğradıkları kayıpların belediye bütçesinden karşılanması Sayıştay kanununda belirtilen usulün belediye yönetimi tarafından izlenmesi kaydıyla uygun bulundu. Karar oybirliği ile kabul edildi.

İmamoğlu, seçim vaadini hayata geçirdi! İstanbul'da annelere ulaşım ücretsiz oldu
Haber Yorumları (2)
HAKKARİLİ: bir hakkarili olarak senden gurur duyuyorum. her ne kadar da uzakta olsak sana kalbimiz seninle. allah yardımcın olsun
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SÖZÜNÜN ERİ: masallah sana gün geçtikçe gözümde büyüyorsun. allaha emanet ol yiğidim
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