İmamoğlu'nun 2020 diye paylaştığı fotoğraf 2014 yılına ait çıktı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Sahillerde artık mangal dumanı yerine sağlıklı dinlenme ve spor var" diyerek sosyal medyadan paylaştığı ve 2020 yılına ait olduğunu öne sürdüğü fotoğrafın 2014 yılına ait olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün sosyal medyadan bir paylaşım yaparak sahillerdeki değişime vurgu yaptı. İmamoğlu, 2019 ve 2020 yıllarına ait iki fotoğrafı karşılaştırarak, "Nasıl başladı?/ Nasıl bitti? Sahillerde artık mangal dumanı yerine sağlıklı dinlenme ve spor var" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF 2014 YILINDA YAYIMLANDI

Ancak İmamoğlu'nun 2020 yılına ait olduğunu öne sürdüğü fotoğraf, 2014 yılına ait çıktı. Söz konusu fotoğraf, 26 Nisan 2014 tarihinde Milliyet gazetesinin internet sitesinde kullanıldı.

Milliyet Gazetesi'nde 26 Nisan 2014 tarihinde yayınlanan "Karşıya geçmek" için nedeniniz çok" başlıklı haberde; "Anadolu Yakası'nın Kadıköy'den Pendik'e uzanan sahil şeridi güzel havalarda çimlere yayılıp deniz havası almak isteyenlerin gözdesi. Eğer Avrupa Yakası'nın keşmekeşinde sıkıştıysanız 'karşıya geçmek' size ilaç gibi gelecek. Fakat yol yordam bilmek lazım. İşte size Anadolu Yakası'nın sahil şeridi rehberi" denildi.