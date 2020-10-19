İmamoğlu'nun 2020 diye paylaştığı fotoğraf 2014 yılına ait çıktı
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İmamoğlu'nun 2020 diye paylaştığı fotoğraf 2014 yılına ait çıktı

19.10.2020 15:41 | Son Güncelleme: 19.10.2020 16:11

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Sahillerde artık mangal dumanı yerine sağlıklı dinlenme ve spor var" diyerek sosyal medyadan paylaştığı ve 2020 yılına ait olduğunu öne sürdüğü fotoğrafın 2014 yılına ait olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün sosyal medyadan bir paylaşım yaparak sahillerdeki değişime vurgu yaptı. İmamoğlu, 2019 ve 2020 yıllarına ait iki fotoğrafı karşılaştırarak, "Nasıl başladı?/ Nasıl bitti? Sahillerde artık mangal dumanı yerine sağlıklı dinlenme ve spor var" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun 2020 diye paylaştığı fotoğraf 2014 yılına ait çıktı

FOTOĞRAF 2014 YILINDA YAYIMLANDI

Ancak İmamoğlu'nun 2020 yılına ait olduğunu öne sürdüğü fotoğraf, 2014 yılına ait çıktı. Söz konusu fotoğraf, 26 Nisan 2014 tarihinde Milliyet gazetesinin internet sitesinde kullanıldı.

İmamoğlu'nun 2020 diye paylaştığı fotoğraf 2014 yılına ait çıktı

Milliyet Gazetesi'nde 26 Nisan 2014 tarihinde yayınlanan "Karşıya geçmek" için nedeniniz çok" başlıklı haberde; "Anadolu Yakası'nın Kadıköy'den Pendik'e uzanan sahil şeridi güzel havalarda çimlere yayılıp deniz havası almak isteyenlerin gözdesi. Eğer Avrupa Yakası'nın keşmekeşinde sıkıştıysanız 'karşıya geçmek' size ilaç gibi gelecek. Fakat yol yordam bilmek lazım. İşte size Anadolu Yakası'nın sahil şeridi rehberi" denildi.

İmamoğlu'nun 2020 diye paylaştığı fotoğraf 2014 yılına ait çıktı

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Haber Yorumları (14)
ANGARALI0606: Şimdi bu muhterem C. Başkanı adayımı olacak gerçekten?
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TÜRK: Bunlar tamamı artist olmalarına hala alışamadık arkadaş. Ama öğrenecez
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MUSTAFA: Sanki ilkkez yalan soyluyo baksana burda bile adamin yalanini soyluyor yok cb baskani 30 yillik fabrikayi aciyo ne alaka simdi yahu adam yalan soyledi yalan
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