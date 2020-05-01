HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

İmamoğlu: Koronavirüs nedeniyle İBB'nin gelirleri düştü, büyük bir tasarruf seferberliği başlattık

İmamoğlu: Koronavirüs nedeniyle İBB'nin gelirleri düştü, büyük bir tasarruf seferberliği başlattık
01.05.2020 16:21 | Son Güncelleme: 01.05.2020 16:38

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kurumun gelirlerinin pandemi sürecinde dramatik bir şekilde düştüğünü belirtti. Bu nedenle stratejik kararlar aldıklarını vurgulayan İmamoğlu, "Hizmetlerimizi aksatmadan, büyük bir tasarruf seferberliği başlattık" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1-2-3 Mayıs'ı evlerinde geçirecek olan İstanbulluları, yaşanan pandemi sürecinde yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgilendirdi.

İmamoğlu, salgın sürecinde Türkiye'de 3 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'ta rahmet, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Hastalarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere, hepimiz adına en ön cephede savaşan tüm görevlilere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Salgının sağlık kadar, ekonomiyi de çok olumsuz etkilediğini belirten İmamoğlu, "Ne yazık ki binlerce işletmemiz kapandı veya kapanacak noktaya geldi. Çok sayıda vatandaşımız işini ve gelirini kaybetti. Yüzbinlerce aile sosyal yardıma muhtaç hale geldi. Bu dönemde İBB'nin gelirleri de dramatik şekilde düştü ve daha da düşecek. İşte bu nedenle stratejik kararlar aldık. Hizmetlerimizi aksatmadan büyük bir tasarruf seferberliği başlattık" dedi.

"TARİHİMİZİN EN BÜYÜK YARDIM KAMPANYASINA BAŞLADIK"

İhtiyaç sahiplerine yapılan yardımların devam ettiğini söyleyen İmamoğlu şöyle konuştu:

"Yasaların ve mevzuatın izin verdiği ölçüde tasarruflarımızdan ihtiyaç sahipleri yararlansın diye karar verdik. Bu kararlara bağlı olarak, tarihimizin en büyük yardım dağıtım kampanyasına başladık. Örneğin; 530 bin aileye gıda paketi dağıtımı yapıyoruz. Gıda paketi dağıtımlarımız, Ramazan'ın sonuna kadar ara vermeden sürecek. Her gün ortalama binlerce ihtiyaç sahibine kolilerimizi ulaştırıyoruz. Dağıtımda esas olarak İBB personelini ve araçlarını görevlendirdik. Ek olarak, bu seferberliğe katılmayı kabul eden ilçe belediyeleri ve muhtarlıklarla da dağıtım yapıyoruz. Bu kapsamda 281 bin vatandaşımıza İstanbul Kart aracılığıyla nakdi yardım yapıyoruz. Keza 30 bin öğrencimize, yıllık 3200 TL eğitim desteği vermeye devam ediyoruz."

"BU ZORLU GÜNLERİ OMUZ OMUZA VEREREK YENECEĞİZ"

"Düzenli olarak Halk Süt dağıttığımız çocuklarımızın sayısı, bu ay itibariyle 115 bine ulaştı. Yine, TBMM'nin kuruluşunun 100. Yılı anısına, 100 bin çocuğumuza koliler ulaştırdık, ulaştırmaya devam ediyoruz. Öte yandan 2000 sağlık çalışanına, çalıştıkları sağlık kurumlarının yakınındaki otellerde, İBB finansmanıyla, ücretsiz konaklama ve iaşe imkanı yarattık. Bugün olduğu gibi, bundan sonra da gücümüz yettikçe, yanınızda olmaya devam edeceğiz. Ama sizlerden bir ricam var: Lütfen evde kalmaya devam edelim. Evde kalalım ki, doktorlarımıza, hemşirelerimize, sağlık çalışanlarımıza yardımcı olalım. Evde kalalım ki, birbirimizi koruyalım. Biliyorum, bu büyük millet, bu zorlu günleri omuz omuza vererek yeneceğiz. Birlik olacağız, birlikte başaracağız."

İmamoğlu: Koronavirüs nedeniyle İBB'nin gelirleri düştü, büyük bir tasarruf seferberliği başlattık

Ekonomi Manşet

Haberler

İBB Halk Ekmek Ramazan pidesini 1 liradan satacak Ekonomi
İBB Halk Ekmek Ramazan pidesini 1 liradan satacak
Mercedes hatta Ferrari sahibi olanlar bile 1000 liralık yardım için Bakanlığa başvuru yaptı Ekonomi
Mercedes hatta Ferrari sahibi olanlar bile 1000 liralık yardım için Bakanlığa başvuru yaptı
Gül üreticisine koronavirüs darbesi: Çiçekler seralarda çürüyor Ekonomi
Gül üreticisine koronavirüs darbesi: Çiçekler seralarda çürüyor
72 yaşındaki usta, her gün cami alemi yaparak genç kalıyor Ekonomi
72 yaşındaki usta, her gün cami alemi yaparak genç kalıyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 378 liradan işlem görüyor Ekonomi
Güne düşüşle başlayan gram altın 378 liradan işlem görüyor
Çay işçiliğinin yevmiyesi 200-300 liraya kadar yükselince bahçelerde çalışma talebi çoğaldı Ekonomi
Çay işçiliğinin yevmiyesi 200-300 liraya kadar yükselince bahçelerde çalışma talebi çoğaldı
Uzun bir aradan sonra 7 liranın üzerine çıkan dolar 7,04'ten işlem görüyor
Uzun bir aradan sonra 7 liranın üzerine çıkan dolar 7,04'ten işlem görüyor
Yılın ilk çeyreğinde 72,7 tonla en fazla altın alan ülke Türkiye oldu
Yılın ilk çeyreğinde 72,7 tonla en fazla altın alan ülke Türkiye oldu
Havacılık devi Ryanair, 3 bin kişiyi işten çıkartacak
Havacılık devi Ryanair, 3 bin kişiyi işten çıkartacak
Soğan ihracatı kontrollü olarak yapılacak
Soğan ihracatı kontrollü olarak yapılacak
Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi 21 Aralık tarihinde tamamlanacak
Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi 21 Aralık tarihinde tamamlanacak
Bu hafta borsa ve döviz kazandırdı, altın kaybettirdi
Bu hafta borsa ve döviz kazandırdı, altın kaybettirdi
Coca Cola, ekonomik kriz nedeniyle Lübnan pazarından çekiliyor
Coca Cola, ekonomik kriz nedeniyle Lübnan pazarından çekiliyor
Koronavirüs salgını sürecinde Ankara'da portakal satışı rekor kırdı
Koronavirüs salgını sürecinde Ankara'da portakal satışı rekor kırdı
Koronavirüs nedeniyle Ramazan'da tatlı satışları yüzde 60 azaldı
Koronavirüs nedeniyle Ramazan'da tatlı satışları yüzde 60 azaldı
Bakan Pakdemirli, elde kalan ürünlerle ilgili çiftçilere ve besicilere müjdeyi verdi
Bakan Pakdemirli, elde kalan ürünlerle ilgili çiftçilere ve besicilere müjdeyi verdi
PTT, ATM'den günlük para çekme limitini 5 bin liraya yükseltti
PTT, ATM'den günlük para çekme limitini 5 bin liraya yükseltti
Son Dakika: Merkez Bankası 2020 ve 2021 yıl sonu enflasyon tahminlerini açıkladı
Son Dakika: Merkez Bankası 2020 ve 2021 yıl sonu enflasyon tahminlerini açıkladı
Son dakika: Benzine 16 kuruş zam geliyor
Son dakika: Benzine 16 kuruş zam geliyor
Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor
Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor
Son Dakika: Benzine 16 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 16 kuruş zam geldi
Merkez Bankası, Bankalararası Kart Merkezi'ne hakim ortak oldu
Merkez Bankası, Bankalararası Kart Merkezi'ne hakim ortak oldu
Bankacılık sektörünün mevduatı 39,7 milyar lira arttı
Bankacılık sektörünün mevduatı 39,7 milyar lira arttı
Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 447 milyon dolara geriledi
Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 447 milyon dolara geriledi
Mart ayında AB ve Euro Bölgesi'nde işsizlik arttı
Mart ayında AB ve Euro Bölgesi'nde işsizlik arttı
1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne 1 haftada 451 bin başvuru oldu
1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne 1 haftada 451 bin başvuru oldu
Güne yükselişle başlayan dolar 6,98'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,98'den işlem görüyor
Kara yolu taşımacılığında yüzde 50 indirimli tavan ücret tarifesi uygulamaya girdi
Kara yolu taşımacılığında yüzde 50 indirimli tavan ücret tarifesi uygulamaya girdi
Son Dakika: İstanbul'da sokağa çıkma yasağında taksiler, 12.500 seferle sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak
Son Dakika: İstanbul'da sokağa çıkma yasağında taksiler, 12.500 seferle sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Özgür Özel Naci Bostancı Fahrettin Koca Fahrettin Altun
Magazin Ebru Gündeş Bülent Ersoy Gülben Ergen Şeyma Subaşı
Spor Podolski Selçuk İnan Fatih Terim Cristiano Ronaldo Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Bursa 1 Mayıs Futbolcu Fenerbahçe
Şu an buradasınız: İmamoğlu: Koronavirüs nedeniyle İBB'nin gelirleri düştü, büyük bir tasarruf seferberliği başlattık - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.5.2020 17:09:39. #1.15#
title