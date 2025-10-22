İlkay Gündoğan kaç maç yok, ne zaman dönecek?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt ile karşılaşmaya hazırlanan Galatasaray, maç öncesi beklenmedik bir gelişmeyle sarsıldı. Spor muhabiri Ali Naci Küçük'ün aktardığına göre, sarı-kırmızılı ekibin deneyimli yıldızı İlkay Gündoğan, son taktik idmanında sakatlık yaşadı.
Galatasaray'ın orta saha yıldızı İlkay Gündoğan, Bodo/Glimt maçı öncesindeki son antrenmanda yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında forma giyemeyecek. Deneyimli futbolcunun kaç maç sahalardan uzak kalacağı ve sahalara dönüş tarihinin ise önümüzdeki günlerde yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanması bekleniyor.
BODO MAÇINDA YOK
Yapılan ilk tetkikler sonrasında İlkay Gündoğan'ın Bodo/Glimt karşılaşmasında görev alamayacağı netleşti. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, yıldız futbolcunun yerine orta sahada Gabriel Sara'ya şans vermeyi planlıyor.
OKAN BURUK'UN PLANLARI DEĞİŞTİ
İlkay Gündoğan'ın sakatlığı, teknik ekibin taktik planlarında ciddi değişikliklere yol açtı. Takımın oyun kurulumunda merkezi rolde yer alan Gündoğan'ın eksikliği, özellikle hücum organizasyonlarında Galatasaray'ın ritmini olumsuz etkileyebilir.
İLKAY GÜNDOĞAN'IN DURUMU BELİRSİZ
Tecrübeli futbolcunun sakatlığının ciddiyeti ve sahalara dönüş süresi henüz netlik kazanmadı. Yapılacak detaylı sağlık kontrollerinin ardından İlkay Gündoğan'ın kaç maç kaçıracağı kesinleşecek.