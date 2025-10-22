Haberler

İlkay Gündoğan kaç maç yok, ne zaman dönecek?

İlkay Gündoğan kaç maç yok, ne zaman dönecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt ile karşılaşmaya hazırlanan Galatasaray, maç öncesi beklenmedik bir gelişmeyle sarsıldı. Spor muhabiri Ali Naci Küçük'ün aktardığına göre, sarı-kırmızılı ekibin deneyimli yıldızı İlkay Gündoğan, son taktik idmanında sakatlık yaşadı.

Galatasaray'ın orta saha yıldızı İlkay Gündoğan, Bodo/Glimt maçı öncesindeki son antrenmanda yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında forma giyemeyecek. Deneyimli futbolcunun kaç maç sahalardan uzak kalacağı ve sahalara dönüş tarihinin ise önümüzdeki günlerde yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanması bekleniyor.

BODO MAÇINDA YOK

Yapılan ilk tetkikler sonrasında İlkay Gündoğan'ın Bodo/Glimt karşılaşmasında görev alamayacağı netleşti. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, yıldız futbolcunun yerine orta sahada Gabriel Sara'ya şans vermeyi planlıyor.

İlkay Gündoğan kaç maç yok, ne zaman dönecek?

OKAN BURUK'UN PLANLARI DEĞİŞTİ

İlkay Gündoğan'ın sakatlığı, teknik ekibin taktik planlarında ciddi değişikliklere yol açtı. Takımın oyun kurulumunda merkezi rolde yer alan Gündoğan'ın eksikliği, özellikle hücum organizasyonlarında Galatasaray'ın ritmini olumsuz etkileyebilir.

İLKAY GÜNDOĞAN'IN DURUMU BELİRSİZ

Tecrübeli futbolcunun sakatlığının ciddiyeti ve sahalara dönüş süresi henüz netlik kazanmadı. Yapılacak detaylı sağlık kontrollerinin ardından İlkay Gündoğan'ın kaç maç kaçıracağı kesinleşecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
43 yıldır iktidarda! Kamerun'daki seçimleri kazanan isim 92 yaşındaki Biya oldu

Dünyanın en yaşlı lideri sandıktan bir kez daha zaferle çıktı
Yapay zeka, Galatasaray-Bodo/Glimt maçının skorunu tahmin etti

Yapay zeka, Galatasaray-Bodo/Glimt maçının skorunu tahmin etti
Araç sahipleri dikkat: 2 ay içinde taktırmayan muayeneden geçemeyecek

Araç sahipleri dikkat: 2 ay içinde taktırmayan muayeneden geçemeyecek
'Kader' dediler, gerçek bambaşka çıktı! Kızları vicdansız hemşire yüzünden engelli kalmış

"Kader" dediler, kızlarıyla ilgili gerçek bir mesajla ortaya çıktı
43 yıldır iktidarda! Kamerun'daki seçimleri kazanan isim 92 yaşındaki Biya oldu

Dünyanın en yaşlı lideri sandıktan bir kez daha zaferle çıktı
Korku evi çalışanı genç kadına kabusu yaşattı! Yere yatırıp elektroşok uyguladı

Genç kadın korku evinde kabusu yaşadı! Çalışana gözaltı, mekana mühür
Kıvanç Tatlıtuğ ile komşu oldu! Çağatay Ulusoy'un yeni adresi

Şehirden kaçtı, taş fırınlı köy evine yerleşti
Hesabına gelen 250 bin TL'yi doğum günü sürprizi sandı, gerçek bambaşka çıktı

Hesabına gelen 250 bin TL'yi sürpriz zannetti, gerçek bambaşka çıktı
Göztepe'de Galatasaray maçı öncesi sakatlık kabusu

Galatasaray maçı öncesi kabusu yaşıyorlar! Kötü haberler üst üste
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Galatasaray'a İlkay Gündoğan şoku

Galatasaray'a İlkay şoku
Aslan 3 puan peşinde! İşte Galatasaray-Bodo/Glimt maçının muhtemel 11'leri

İşte Galatasaray-Bodo/Glimt maçının muhtemel 11'leri
İstinaf Zehra Kınık'ın cezasını bozdu

Fatma Zehra Kınık'a verilen hapis cezası bozuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.