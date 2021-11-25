İlkay Gündoğan hangi milli takımda oynuyor? İlkay Gündoğan kimdir, kaç yaşında?

İlkay Gündoğan hangi milli takımda oynuyor? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Orta saha oyuncusu olan Gündoğan, Borussia Dortmund takımında forma giymektedir. Balıkesir'den Almanya'nın Gelsenkirchen kentine işçi ailesi olarak gelen bir ailenin çocuğu olarak dünya geldi. İlkay Gündoğan kimdir, kaç yaşında?

İLKAY GÜNDOĞAN HANGİ MİLLİ TAKIMDA OYNUYOR?

İlkay Gündoğan (d. 24 Ekim 1990, Gelsenkirchen) Türk asıllı Alman millî futbolcudur. Orta saha oyuncusu olan Gündoğan, Manchester City takımında forma giymektedir.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinden Almanya'nın Gelsenkirchen kentine işçi olarak göç eden bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Türk Millî voleybolcu Naz Aydemir ile kuzendir.

Millî takım kariyeri

Gündoğan, daha önce bir kez Almanya U-18 forması giydi. 4 Eylül 2009'da Çek Cumhuriyeti ile oynanan maçta ilk kez Almanya U-19 millî takım forması giydi. Bu maçta 80. dakikada Mehmet Ekici'nin yerine girdi. Toplamda 5 kez U-19 hazırlık maçında forma giydi. 9 Ekim 2009'da ise İsviçre karşısında Almanya U-20 formasını ilk kez giydi. Maçta 90 dakika forma giydi. Daha sonra 3 Mart 2010'da yine İsviçre ile oynanan bir hazırlık maçında ikinci ve son kez U-20 forması giydi.

Gündoğan, 11 Ekim 2010'da Ukrayna ile oynanan hazırlık maçıyla ilk kez Almanya 21 yaş altı millî futbol takımı forması giydi. 2013 Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası eleme maçlarında şans buldu. 4 eleme maçında 1 gol 3 asist ile takımın grup birinciliğine yardım etti.

Almanya millî futbol takımı

Türk kökenli olan İlkay'ın hem Almanya hem de Türkiye millî takımlarını seçme hakkı bulunmaktaydı. Ancak İlkay Gündoğan kendi isteğiyle Almanya millî futbol takımını tercih ettiğini açıkladı.[4] Ağustos 2011'de Brezilya ile oynanacak hazırlık maçı kadrosuna dahil edilse de forma şansı bulamadı. 11 Ekim 2011'deki 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Belçika karşısında Philipp Lahm'ın yerine son beş dakika oyuna dahil olup ilk kez Almanya forması giydi.

Dortmund ile şampiyonluk yaşadıktan sonra Joachim Löw tarafından 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosuna dahil edildi. Turnuvadan önce oynana hazırlık maçlarında millî forması 45 dakika için bir kez daha giyme fırsatı buldu. Almanya'nın yarı finalde İtalya'ya elendiği turnuvada forma şansı bulamadı.

Euro 2012 sonrası millî takım kadrosuna dahil edilse de bir süre forma şansı bulamasa da Mart 2013'te oynanan 2014 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Kazakistan ile oynanan maçlarda forma giydi ve 4-1 kazandıkları ikinci Kazakistan maçında ilk millî golünü attı. Aynı maç bir de asist yapmıştı. Almanya grup birincisi olarak FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. 14 Ağustos 2013'te Paraguay ile oynanan hazırlık maçında ikinci millî golünü attıktan dokuz dakika sonra sakatlanarak 27. dakikada oyundan çıktı. Bu geçirdiği sakatlık nedeniyle sezonun ilk yarısında forma şansı bulamadı.

İLKAY GÜNDOĞAN KİMDİR?

Türk kökenli Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan, Almanya'nın Borussia Dortmund takımında forma giymektedir.

İlkay Gündoğan, 24 Ekim 1990 tarihinde Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde doğmuştur. Anne babası Balıkesir'in Dursunbey ilçesinden Almanya'nın Gelsenkirchen kentine işçi olarak göç etmişlerdir.

Almanya'da doğduğu için aynı zamanda Almanya vatandaşı olan İlkay Gündoğan, Milli Voleybolcu Naz Aydemir'in kuzenidir.

İlkay Gündoğan, 3 yaşındayken futbola başlamıştır. 2011 yılında Almanya Şampiyonu olan Borussia Dortmund'a 4 milyon Euro karşılığında transfer olmuştur.

İlkay Gündoğan, 1 Temmuz 2016 tarihinde Manchester City'e 25 milyon Euro'ya transfer olmuştur.

İlkay Gündoğan, ırkçılık tartışmaları sonrası Alman Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil'den sonra dikkatleri üzerine çekmiş, Alman Milli Takımı'nı bırakıp bırakmayacağı konuşulurken, Alman Milli Futbol Takımı'nda oynamaktan gurur duyduğunu açıklayarak, Türkiye Milli Futbol Takımı'na geçmeyeceğini açıkladı.

Altyapı Kariyeri:

1993-1998 - SV Gelsenkirchen-Hessler 06

1998-1999 - Schalke 04

1999-2004 - SV Gelsenkirchen-Hessler 06

2004-2005 - SSV Buer

2005-2009 – Bochum

Profesyonel Futbol Kariyeri :

2009 - 2011 - Nürnberg

2011 - 2016 - Borussia Dortmund

2016 - Manchester City

Milli Takım Kariyeri :

2008 - Almanya U-18

2008-2009 - Almanya U-19

2009-2010 - Almanya U-20

2010-2012 - Almanya U-21

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