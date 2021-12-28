İlk defa kredi ve burs alacak öğrencilere müjde! Bu gece hesaplara yatıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından Burs ve Öğrenim Kredisi başvurusu yapan öğrencilere müjde verdi.

"BU GECE HESAPLARINIZDA OLACAK"

Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İlk defa GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvurusu yapan öğrenci arkadaşlarımıza müjde! Ekim, kasım ve aralık ayı GSB Burs ve Öğrenim Kredisi ödemeleri bu gece itibarıyla hesaplarınızda olacak. Tüm gençlerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

BURS VE KREDİLER NE KADAR?

Kredi ve burs bedelleri 2022 yılı için lisans öğrencilerine 850 lira, yüksek lisans öğrencilerine 1700 lira, doktora öğrencilerine 2 bin 550 lira olarak verilecek.

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