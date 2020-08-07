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Manchester City ve Lyon, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid'i 2-1 mağlup eden Manchester City, çeyrek finale yükseldi. Gecenin bir diğer maçında Lyon, deplasmanda Juventus'a 2-1 mağlup olmasına rağmen ilk maçın avantajıyla turu geçen takım oldu.

07.08.2020 23:56 | Son Güncelleme: 08.08.2020 00:14

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Real Madrid'i 2-1 yenen Manchester City, sahasında da rakibini 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Son 16 turunun bir diğer maçında, 1-0'lık skorun rövanşında Juventus, Lyon'u 2-1 mağlup etmesine rağmen deplasman golü dezavantajıyla Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında İngiliz ekibi Manchester City, Etihad Stadyumu'nda İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk etti. Mücadele oldukça tempolu başladı. 9. dakikada Jesus'un pasında topla buluşan Sterling topu ağlara göndererek İngiliz ekibini 1-0 öne geçirdi. 28. dakikada Real Madrid, Benzema'nın golüyle skoru eşitledi eve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda da iki takım hücumda etkili olmaya çalıştı. 68. dakikada defansın hatasını iyi değerlendiren Jesus araya girerek topu ağlara gönderdi. (2-1) Bu gol aynı zamanda maçın da skoru oldu. İlk karşılaşmada da aynı sonuçla Real Madrid'i geçen Manchester City çeyrek finale yükseldi.

Manchester City ve Lyon, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
Manchester City ve Lyon, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi

LYON'DAN BÜYÜK SÜRPRİZ

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Juventus ile Lyon karşı karşıya geldi.

Allianz Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanan Juventus, ilk maçı 1-0 kaybetmesi nedeniyle deplasman golü dezavantajıyla turnuvaya veda etti. İtalyan ekibinin gollerini Ronaldo (2) kaydederken, Lyon'un tek sayısı Depay'dan (P) geldi. Lyon, çeyrek finalde Manchester City ile karşılaşacak.

Manchester City ve Lyon, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
Manchester City ve Lyon, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi

Kaynak: İHA

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