İlk 6 ay doğumluların profesyonel futbolcu olma şansı yüksek Türkiye'de bulunan bütün profesyonel liglerdeki 3 bin 651 futbolcuyu araştıran üç antrenör, yaptıkları çalışma sonucu yılın ilk 6 ayında doğan çocukların profesyonel olma şanslarının daha yüksek olduğuna belirledi.

Türkiye'de bulunan bütün profesyonel liglerdeki 3 bin 651 futbolcuyu araştıran üç antrenör, yaptıkları çalışma sonucu yılın ilk 6 ayında doğan çocukların profesyonel olma şanslarının daha yüksek olduğuna belirledi.

Türkiye'deki tüm profesyonel liglerde (Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig) yer alan 3 bin 651 profesyonel futbolcunun filiz (ilk) lisansının hangi şehirden çıktığını araştıran antrenörler çok çarpıcı sonuçlara ulaştı. Hitsporder kurucusu Halil İbrahim Toy, Sertaç Kök ve Ahmet Ayvaz'ın birlikte yürüttüğü çalışmanın sonucunda profesyonel futbolcuların genellikle ilk 6 ay (ocak-haziran) doğumlu oldukları ortaya çıktı. Profesyonel liglerde yer alan 3 bin 651 futbolcudan 2 bin 293 oyuncu ocak-haziran arası aylarda doğduğu belirlendi.

İlk 6 ay doğumlu oyuncuların profesyonel olma şansının fazla olmasında, ağustos ve sonraki aylarda doğmuş olan oyuncuların önceden bir alt yaş kategorisinde oynayabiliyorken, statü değiştikten sonra oynayamamasının etkili olduğunu belirten Halil İbrahim Toy, "İlk 6 ay doğumlu olmayan oyuncular, ilk 6 ay doğanlarla yıl olarak aynı yaşta olsalar da fiziksel olarak gelişimleri onlar kadar erken olmuyor. Onlardan geç oluyor diyebiliriz. Önceden ağustos ayı sonrası doğumlular bir alt yaş kategorisinde oynarken şu an böyle bir durum yok. Bu sebepten futbol zekası ve yetenekten ziyade fiziksel gücün daha önemli olduğu gibi bir durum oluşuyor. Belki de çok daha iyi, çok daha yetenekli futbolcular harcanıyor" dedi.

"81 ilin 38'inden çıkan profesyonel oyuncu sayısı 0-10 arasında"

Tüm profesyonel liglerde oynayan yabancı oyuncular ile birlikte içinde bulunduğu transfer yasağı durumundan ötürü zorunluluktan kendi oyuncularını oynatan Manisaspor, Kardemir Karabükspor ve Şanlıurfaspor'un dahil edilmediği çalışmada Türkiye'nin neredeyse yarısının profesyonel oyuncu çıkaramadığını ifade eden Toy, "Profesyonel liglerde yer alan 3 bin 651 futbolcunun filiz (ilk) lisanslarının hangi şehirlerden çıktığını araştırdık ve sonucu bir Türkiye haritası ile de görsel hale getirdik. Çalışmamız sonucunda 81 ilin 38'inin 0 ile 10 oyuncu arasında profesyonel oyuncu çıkarabildiğini gördük. Bu gerçekten çok acı bir tablo" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin 83 milyon nüfusuna rağmen 14 milyon 809 bin 100 nüfusa sahip 38 ilden 0-10 arasında profesyonel oyuncu çıkmasının ve bu verilerin Türk futbolunun gelişimi için kullanılabileceğini söyleyen Toy, "Ben, Sertaç Kök ve Ahmet Ayvaz olarak üç antrenör bu çalışmayı Türk futbolunun artık daha iyi olabilmesi için yaptık. Tabi ki futbol yetkililerimiz de şüphesiz bu durumun farkındalardır. Gerekli çalışmaları yapacaklardır. Biz daha çok meslektaşlarımıza bu çalışmayı ulaştırarak onlarda da farkındalık oluşturmak istedik. Her şey Türk futbolu için" ifadelerini kullandı. - KARABÜK

Kaynak: İHA