İlhan Parseker: "TFF Delege adaylığını istemeyerek geri çekiyorum" TFF delege adaylığını istemeyerek geri çektiğini açıklayan İlhan Parseker, Erkan Kamat'a da bu zor zamanda aday olduğu için teşekkür etti.

İlhan Parseker, TFF delege adaylığından geri çekildiğini yazılı bir açıklamayla duyurdu. Parseker şu cümlelere yer verdi;

"Bursa'nın ortak değeri olduğuna inanarak aidiyetini gururla taşıdığım Bursaspor'a şartlarımın ve zamanımın uygun olduğu her zaman ve ortamda hizmet etmeyi görev bildim. Erkan Kamat başkanlığında 'tek adayla' girilen olağanüstü Genel Kurul için bana teklif edilen TFF delege adaylığını seçimlere 'tek aday' olarak girildiği ve camiaya hizmet anlamında yararlı olacağım inancı ile kabul ettim. Ancak tek adaylığın kesinleşmesinden sonra yaşanan süreçte akıl ve mantığın kabul etmeyeceği yakıştırmalar ile benim üzerimden başkan adayı Erkan Kamat'a ve arkadaşlarına zarar verilmeye çalışıldığını üzülerek izledim. Bursaspor'un içinde bulunduğu durumdan çıkabilmesi tüm şehrin birbirine kenetlenmesi ile olacağını düşündüm. Fakat Bursaspor'u sadece kendinin olduğunu iddia eden ve kendileri dışındaki görüşleri asla kabul etmeyen gruplar ve bu grupları destekleyen bir takım güçler Bursaspor'u rahat bırakmamaktadır. Maalesef bu davranışlar Bursaspor'a gönül vermiş birçok başarılı insanın Bursaspor'dan uzak durmasına sebebiyet vermiştir. Bu delegeliği kabul ederken Bursaspor'un içinde olduğu zor durumda tüm camianın tek vücut olarak Bursaspor menfaatleri doğrultusunda kenetleneceğini düşünmüştüm. Maalesef yanılmışım. Tek düşüncem yıllarca ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütlerinde görev alarak biriktirdiğim dostluklarımı, Bursaspor menfaati ve lobisi için kullanabilmekti. TFF delege adaylığımı istemeyerek geri çekiyorum. Bütün şartları düşünerek ve hiçbir baskının altında kalmadan aldığım kararımın Bursaspor'a hizmet olduğunu zaman içinde herkes görecektir. Erkan Kamat'a bu zor zamanda aday olduğu için yürekliliğinden dolayı teşekkür ederek başarılar dilerim. Her zaman ve her şekilde Bursaspor'un yanında olacağımı ifade ederim." - BURSA

