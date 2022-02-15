Konyaspor zirve takibini sürdürmek istiyor

TRABZON (AA) - İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Kasımpaşa maçında 3 puan alarak yola devam etmek istediklerini söyledi.

Yeşil-beyazlı ekip, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 18 Şubat Cuma günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Palut, antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu hafta oynayacakları Kasımpaşa maçının çok önemli olduğunu belirtti.

Son oynadıkları Trabzonspor karşılaşmasını kaybettiklerini hatırlatan Palut, şunları kaydetti:

"Bu maçı 3 puan kaybı olarak saymamız ve bir kırılma yaşamamamız lazım. Asla bir panik içerisinde olmamamız gerekir. Takım olarak öz güvenimiz devam ediyor. Kasımpaşa maçı öncesi kendimizi herhangi bir baskı altında hissetmiyoruz ama şunu iyi biliyoruz ki Kasımpaşa'nın da son haftalarda oynadığı oyun ve aldığı skorlar ortada. Pozitif ve yükseliş içinde olan bir takımla oynayacağız. Biz de buna göre hazırlanıp kendi sahamızda alacağımız güzel sonuçla tekrar yolumuza devam etmek istiyoruz."

"Bir oyuncu daha transfer etmek isterdik ama şartlar oluşmadı"

Bir basın mensubunun ara transfer döneminde yönetimle aralarında bazı problemlerin yaşanıp yaşanmadığı sorusunu Palut, "Tabii burada yüz ifademe de dikkat etmeliyim. Malum Karagümrük maçı sonrasındaki basın toplantısında bir bölüm çok konuşuldu. Transferle alakalı o kadar soru soruldu ki transferin olup olmayışıyla ilgili değil bu soruların verdiği daralmanın verdiği bir reaksiyondu. Ben transferden beslenen ve bundan mutlu olan bir teknik adam değilim. Tabii ki transfer bir gereklilik ama her zaman bir zorunluluk mu, hayır." diye yanıtladı.

Palut, ara transfer döneminde kadrolarına kattıkları futbolcular olduğunu ancak oyuncu da kaybettiklerini kaydederek, şöyle konuştu:

"Allah rahmet eylesin Ahmet Çalık hayatını kaybetti. Serdar Gürler gitmek istedi ve Alper Uludağ ile de karşılıklı anlaşarak gönderdik. Bunun yanında 3 transfer gerçekleştirdik. Yönetimle beraber artı 1 transfer daha yapmak istedik ama burada olmazsa olmaz şartımız oyuncunun takım kalitemizi, hücum performansımızı direkt yukarı çekebilecek bir oyuncu olması yönündeydi. Bununla ilgili çalışmaları yaptık. Bir kere, Türk oyuncu pazarı son derece dar ve bu Türk oyuncu oynatma kuralının her sene ağırlaşmasından dolayı hiçbir takım, bir şekilde Türk oyuncularını bırakmak istemiyor. Orada zaten işimiz çok zordu.

Bunun yanında bahsettiğim kriterde yabancı oyuncuların devre arası kimisinin kulübü oyuncunun çıkmasına izin vermedi. Açıkçası bazı oyuncular da Türkiye'ye gelmek istemedi. Buna rağmen transfer yapabilir miydik, evet yapabilirdik ama bahsettiğim kriterlere uymama riski çok fazlaydı. Buraya kadar geldiğimiz bir oyuncu grubu var. Bu oyuncular saygıyı hak ediyor ve sonuna kadar mücadele edeceklerdir. Bir oyuncu daha katmak istedik ama şartlar oluşmadı. Her kötü sonuçtan sonra buraya geri dönmenin bize faydası yok. Sonuç olarak sahada mücadele eden ve saygıyı hak eden oyuncu grubu var. Artık bu sene biz mücadelemize bu mevcut takımla devam edeceğiz. Yine bu çocuklar ellerinden gelen her şeyi yapacak ve inşallah başarılı olmaya devam edeceğiz."

Bundan sonraki her maça 3 puan parolasıyla çıkmaya devam edeceklerini vurgulayan Palut, şampiyonluk için ise Trabzonspor'un performansının ve kaybedeceği puanların bu yarışta belirleyici olacağını kaydetti.

Kaleci İbrahim Sehic de Kasımpaşa'ya karşı kendi sahalarında oynamanın avantajını kullanmak istediklerini söyledi.

Her zaman sahalarında iyi performans sergilediklerini vurgulayan Sehic, "Zorlu geçen Trabzonspor maçından sonra gerekli hazırlıklarımızı yapıp Kasımpaşa maçından galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Takım olarak harikulade işler çıkarıyoruz. Bunun beraberinde ikinci olmak sürpriz olmadı. Türkiye'de büyük ve destek alan takımlar var. Bu takımlar içinde ikinci olmamız da büyük bir başarı. Bu başarıyı da sürdürmek için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.