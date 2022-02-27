- İlhan Palut : "İnanılmaz hatalar yaptık"

ANTALYA - Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Alanyaspor karşısında alınan 5-1'lik mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını belirterek, "Negatif olarak zirveyi gördüğümüz bir maç sonucuyla karşılaştık. İnanılmaz hatalar yaptık" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Konyaspor, deplasmanda Alanyaspor'a 5-1 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Sorumlusu İlhan Palut, karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Palut, kötü bir dönemden geçtiklerini dile getirerek, "Bugün buna bir son vermek için hem mücadele olarak silkelenmek hem de sonuç olarak istediğimizi almak için geldiğimiz bir deplasmandı. Negatif olarak zirveyi gördüğümüz bir maç sonucuyla karşılaştık. Oyunda ilk 45 dakikaya baktığımızda içeri 4-1 girmemize neden olacak hiçbir şey yoktu sahada. Ne rakibin bir baskısı ne de bizim negatif bir futbolumuz vardı" şeklinde konuştu.

"İnanılmaz hatalar yaptık"

İnanılmaz hatalar yaptıklarını hatırlatan Palut, "Bireysel hatalarımızla ilgili daha çok çalışmamız lazım demek ki çok bireysel hatalar yapıyoruz. Bu bireysel hataların sonucu maalesef bir çok kez gol oldu. Burada daha çok çalışmamız gerektiği gerçeği bir şekilde tekrar önümüze çıkıyor. Maçın geneline baktığımız zaman ilk yarı oynanan oyun için ki 4-1 geride girdik, bireysel hatalara dikkat etmek dışında söyleyecek çok bir şey yok. Ama ikinci yarıdaki oyun tabi ki demoralizasyonu çok yüksek bir durumdaydık ama yine de daha fazla direnç daha fazla reaksiyon göstermeliydik" ifadelerini kullandı.

"Kendi içimizde kenetlenmeye devam edeceğiz, çalışmaya devam edeceğiz"

Bir şekilde kötü bir sonuçla Alanya'dan ayrıldıklarını ve kendi içlerinde kenetleneye devam edeceklerini kaydeden Palut, "Çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah en kısa zamanda alabileceğimiz güzel skorla da yolumuza devam etmeye çalışacağız. Negatif zirveyi gördük" diye konuştu.