Ilgın Şeker Fabrikası'nın Alteks Tekstil'e Satışı Onaylandı

Özelleştirme Yüksek Kurulunca, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait Ilgın Şeker Fabrikası'nın, özelleştime ihalesinde en yüksek teklifi veren Alteks Tekstil Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'ye satışına onay verildi.

637 MİLYON LİRA BEDELLE SATIŞINA ONAY VERİLDİ

Kurulun konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkşeker'e ait Ilgın Şeker Fabrikası'nın, 637 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Alteks Tekstil Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'ye satışı onaylandı.