İletişim Başkanı Altun'dan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" paylaşımı (2) İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'nın çığ gibi büyüdüğünü belirtti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'nın çığ gibi büyüdüğünü belirtti. Twitter hesabından kampanyaya ilişkin bir video paylaşan Altun, şunları kaydetti: "Milletimizin teveccühünü kazanan ve bir çığ gibi büyüyen #BizBizeYeterizTürkiyem kampanyası devam ediyor. Haydi Türkiyem, biz bize yeteriz. Yürekler birleşince yükler hafifler." Kaynak: AA