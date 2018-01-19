İlçe Özel İdare Müdürleri Bir Araya Geldi

Sivas'ta, ilçe özel idare müdürlerine yönelik eğitim ve değerlendirme programı düzenlendi.

İl Özel İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitim programı kapsamında, ilçelerde 2017 yılında yapılan hizmetler ve 2018 yılında gerçekleştirilecek çalışmalar ve karla mücadele çalışmaları değerlendirildi.

Genel Sekreter Yardımcısı Alpaslan Ceyhan, bu eğitimin ilçeler için çok faydalı olacağını belirtti.

Eğitim programına, ilçe özel idare müdürleri katıldı.