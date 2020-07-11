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İl Müdürü Gevrek'ten Eğirdirli yelkencilere malzeme sözü

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Eğirdir Belediyespor Yelken Kulübü yönetici ve sporcularını yerinde ziyaret etti.

İl Müdürü Gevrek'ten Eğirdirli yelkencilere malzeme sözü
11.07.2020 12:23 | Son Güncelleme: 11.07.2020 12:43

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Eğirdir Belediyespor Yelken Kulübü yönetici ve sporcularını yerinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında Isparta Yelken İl Temsilcisi Şeref Ağartan'a yelkende kullanılan malzeme eksikliğinin olup olmadığını da soran İl Müdürü Murat Gevrek, eksik malzemelerin en kısa sürede temin edileceğini ve yelkencilere gönderileceğini ifade etti.

Koronavirüs nedeniyle antrenmanlarına yaklaşık 3 ay ara veren ve geçtiğimiz hafta yeniden faaliyetlerine başlayan Eğirdir Belediyespor Yelken Kulübü sporcuları Eğirdir Gölü'nü rengarenk tekneleriyle süslemeye devam ediyor.

Koronavirüs nedeniyle bu yıl sadece lisanslı sporcuları çalıştırdıklarını ifade eden Isparta Yelken İl Temsilcisi Şeref Ağartan, Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek'e " Bu yıl salgın döneminde sadece lisanslı sporcularımızla antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Antrenmanlarımız Koronavirüs tedbirleri içerisinde yapılıyor" dedi.

Gevrek, Sporcularla Buluştu

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek antrenmandan dönen sporcularla buluşarak kendileriyle sohbet etti. Gevrek, " Eğirdir'li yelkencilerimizi gönülden kutluyorum. Her yıl düzenlenen çeşitli yarışmalarda Isparta'yı ve Eğirdir'i başarıyla temsil ediyorlar. Gençlerin yaz tatillerini evde bilgisayar, telefon, tablet başında değil, böylesine güzel bir su sporunda vakit geçirmeleri bizleri daha da mutlu ediyor" diye konuştu.

Sohbet esnasında Isparta Yelken İl Temsilcisi Şeref Ağartan'a yelkende kullanılan malzeme eksikliğinin olup olmadığını da soran İl Müdürü Murat Gevrek, eksik malzemelerin en kısa sürede temin edileceğini ve yelkencilere gönderileceğini ifade etti.

Isparta Yelken İl Temsilcisi Şeref Ağartan, Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek'e ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "İl Müdürümüz her yaz Eğirdir'e kulübümüze gelir ve sporcularımızı yerinde ziyaret eder. Bu tür ziyaretler gerek biz yönetici kadrosunu, gerekse sporcularımızı oldukça memnun ediyor" dedi.

Ziyaret toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Eğirdir Belediyespor Yelken Kulübü yönetici ve sporcularına başarılar dileyerek, Eğirdir'den ayrıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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